Українська
$ 27,42
33,49
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

Украинцам разрешили менять водительские права в Британии без экзаменов

20 мая, 16:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вступил в силу Акт "The Driving Licences Order 2021", который существенно упрощает украинцам обмен прав в Британии

Украинцы теперь могут обменять водительские права в Британии без экзаменов

Украинцы теперь могут обменять водительские права в Британии без экзаменов

С сегодняшнего дня украинцы в Великобритании могут без прохождения экзаменов обменять свои водительские права на аналогичный британский документ.

Реклама

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

20 мая вступил в силу Акт "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021". Отныне Украина включена в перечень так называемых "определенных стран" (англ. "Designated countries").

Читайте также: Украинским водителям облегчат жизнь: техпаспорт станет не нужен

"Отныне каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение определенных категорий на британский аналог без необходимости получения временного британского водительского удостоверения, а также сдачи теоретического и практического экзаменов", - говорится в сообщении.

В тренде
Зеленский сравнил зарплаты в Украине и Польше и сделал неожиданный вывод
Владимир Зеленский
В тренде
Доллар обосновался на многомесячном "дне", евро упал: курс валют НБУ
Доллар удержал низкий курс
В тренде
"Укрпочта" отключила терминалы сторонних банков
Реклама

В ближайшее время Украина введет аналогичные условия для британских водителей.

"С момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение. Процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока", – уточнили в МВД.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал и показывал, как выглядит электронное удостоверение водителя.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Объяснения не помогли – АЗС так и не вернули премиальный бензин в продажу
Объяснения не помогли – АЗС так и не вернули премиальный бензин в продажуАвто
В Германии ушастые
В Германии ушастые "Запорожцы" продают дороже раритетных MaseratiАвто
Зеленский подписал законы о льготной растаможке евроблях: как будут считать акциз
Зеленский подписал законы о льготной растаможке евроблях: как будут считать акцизЭкономика
В Украине выросло производство авто: число легковушок увеличилось в разы
В Украине выросло производство авто: число легковушок увеличилось в разыЭкономика
Законы о льготной растаможке евроблях вступили в силу: чего ждать дальше?
Законы о льготной растаможке евроблях вступили в силу: чего ждать дальше?Экономика
Рынок топлива: отменят ли регулирование цен
Рынок топлива: отменят ли регулирование ценАвто

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять