Українці зможуть відновити водійське посвідчення онлайн: МВС назвало три кроки

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 17 лютого, підтримав постанову про те, що замовити та відновити водійське посвідчення можна онлайн.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, отримати таку послугу можна буде через застосунок "ДіЯ" або Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Ще одним рішенням пропонується запровадити реєстрацію нових авто просто в автосалонах, щоб люди одразу могли отримати і номерні знаки, і техпаспорт.

Шмигаль також вітав рішення Верховної Ради, яка 16 січня підтримала закон, що прирівняв електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспорту до паперових документів.

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Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter повідомив, що це була спільна ініціатива МВС та Мінцифри із впровадження можливості замовити заміну посвідчення водія. Це можна зробити як в е-кабінеті водія на сайті Головного сервісного центру МВС hsc.gov.ua, так і в мобільному застосунку "ДіЯ", коли:

подається онлайн-заявка;

здійснюється онлайн-оплата;

відбувається один візит до Сервісного центру.

Нагадаємо, у вересні-2020 Кабмін прийняв постанову, якою дозволяє користувачам транспортних засобів користуватися е-свідоцтвом про реєстрацію авто в застосунку "ДіЯ".

Також сайт "Сьогодні" розповідав про електронне посвідчення водія і показав його.

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