Теперь не нужна прописка. Правительство упростило получение прав для переселенцев

Кабмин разрешил переселенцам без прописки получать права и регистрировать авто

Получить права станет проще / Фото: Сегодня

Правительство разрешило внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украиной территории получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства. Для этого им необходимо предоставить справку про взятие на учет в качестве переселенцев.

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Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

Так, Кабмин внес соответствующие изменения в постановления от 8 мая 1993 года №340 и 7 сентября 1998 года №1388.

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Теперь чтобы получить права переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица либо показать ее отображение в электронной форме на портале "Дія".

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Ранее сообщалось, что украинцы смогут восстановить водительское удостоверение онлайн.