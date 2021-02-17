Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение онлайн: МВД назвало три шага

Украинский Кабинет министров на заседании в среду, 17 февраля, поддержал постановление о том, что заказать и восстановить водительское удостоверение можно будет онлайн.
Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.
По его словам, получить такую услугу можно будет через приложение "ДіЯ" или Единый государственный вебпортал электронных услуг.
Еще одним решением предлагается ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт.
Шмыгаль также приветствовал решение Верховной Рады, которая 16 января поддержала закон, приравнявший электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта к бумажным документам.
Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter сообщил, что это была совместная инициатива МВД и Минцифры по внедрению возможности заказать замену водительского удостоверения. Это можно сделать как в е-кабинете водителя на сайте Главного сервисного центра МВД hsc.gov.ua, так и в мобильном приложении "ДіЯ", когда:
- подается онлайн заявка;
- осуществляется онлайн оплата;
- совершается один визит в сервисный центр.
Напомним, в сентябре-2020 Кабмин принял постановление, которым позволяет пользователям транспортных средств пользоваться е-свидетельством о регистрации автомобиля в приложении "ДіЯ".
Также сайт "Сегодня" рассказывал и показывал, как выглядит электронное удостоверение водителя.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк