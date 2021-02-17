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Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение онлайн: МВД назвало три шага

17 февраля, 14:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кабмин поддержал совместную идею МВД и Минцифры

Украинский Кабинет министров на заседании в среду, 17 февраля, поддержал постановление о том, что заказать и восстановить водительское удостоверение можно будет онлайн.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, получить такую услугу можно будет через приложение "ДіЯ" или Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Еще одним решением предлагается ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт.

Шмыгаль также приветствовал решение Верховной Рады, которая 16 января поддержала закон, приравнявший электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта к бумажным документам.

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Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter сообщил, что это была совместная инициатива МВД и Минцифры по внедрению возможности заказать замену водительского удостоверения. Это можно сделать как в е-кабинете водителя на сайте Главного сервисного центра МВД hsc.gov.ua, так и в мобильном приложении "ДіЯ", когда:

  • подается онлайн заявка;
  • осуществляется онлайн оплата;
  • совершается один визит в сервисный центр.

Напомним, в сентябре-2020 Кабмин принял постановление, которым позволяет пользователям транспортных средств пользоваться е-свидетельством о регистрации автомобиля в приложении "ДіЯ".

Также сайт "Сегодня" рассказывал и показывал, как выглядит электронное удостоверение водителя.

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регистрация Арсен Аваков водительские права техпаспорт Кабинет министров удостоверение сервисный центр автомобильные номера Дія Денис Шмыгаль Минцифра

Источник: Сегодня

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