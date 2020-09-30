Украинским водителям облегчат жизнь: техпаспорт станет не нужен

Украинский Кабинет министров принял постановление, которым разрешает пользователям транспортных средств пользоваться электронным свидетельством о регистрации транспортного средства в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.
Ранее "Дія" показывала свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) только в смартфоне владельца авто, а теперь своим техпаспортом можно "поделиться" с другим водителем. Для этого в "Кабинете водителя" нужно указать надлежащего пользователя. А после того, как владелец авто подтвердит надлежащего пользователя, у другого водителя в "Дії" отразится свидетельство на управление транспортным средством.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинцам разрешили проверять водительские права онлайн. Новым электронным сервисом МВД может воспользоваться любой желающий.
Также напомним, что в связи с введением в Украине новых дорожных правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, украинцам предлагают воспользоваться услугой "надлежащего пользователя", т.е. лица, которое на законном основании пользуется автомобилем, принадлежащим другому человеку.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк