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Украинцам разрешили проверять водительские права онлайн

21 сентября, 15:47

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новым электронным сервисом МВД может воспользоваться любой желающий

Пока в Украине готовятся ввести новый тип водительских прав, главный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) запустил электронный сервис проверки уже существующих водительских удостоверений. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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С помощью этого сервиса любой желающий может проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории. Для получения этой информации нужно знать только серию и номер водительского удостоверения. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных.

Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.

По словам замглавы главного сервисного центра МВД Юрия Смольянинова, этот сервис будет полезен также представителям других государств.

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"Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии – при обмене украинского водительского удостоверения на национальные", - сказал Смольянинов.

Напомним, в июле в Украине вступили в силу новые правила получения водительских прав. При этом при сдаче экзамена на более высокую категорию прав разрешили получать право на вождение транспортных средств более низких категорий.

А о том, в каких ситуациях пешеход должен пропускать автомобиль даже на "зебре", узнавайте из сюжета "Сегодня":

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МВД проверка документ сервис водительские права

Источник: Сегодня

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