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Продажи грузовиков в Украине побили рекорд за 8 лет: ТОП-5 популярных марок

3 июля 2021 7:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинцы стали активнее покупать автомобили для бизнеса, в том числе грузовые

Спрос на грузовики и другие коммерческие авто заметно вырос

Спрос на грузовики и другие коммерческие авто заметно вырос / Фото: PxHere

В Украине оживает не только производство автомобилей, но и спрос на них. Рынок коммерческих авто, к которому относятся грузовики, микроавтобусы и другие специализированные машины, вырос в начале лета. За июнь украинцы купили 1449 новых коммерческих автомобиля. Это лучший июньский результат за последние восемь лет.

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Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

"По сравнению с результатом годичной давности, спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти вдвое", – отметили эксперты.

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ТОП-5 популярных брендов новых коммерческих авто в июне:

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  1. Renault – 535 реализованных автомобиля (в 5 раз больше, чем в июне прошлого года).
  2. Fiat – 125 автомобилей (+6%).
  3. Peugeot – 110 автомобилей (+43%).
  4. МАЗ – 73 автомобилей (+14%).
  5. Citroen – 66 автомобилей (+78%).
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Напомним, за 2020 год Украина потратила на импорт автотранспорта более 4,2 млрд долларов. Всего в страну ввезли 531,4 тыс. автомобилей и автобусов. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия.

Также в июне 2021 года в стране стартовала льготная растаможка "евроблях". О том, сколько времени есть на льготную легализацию, и сколько это стоит, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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