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Останні дні "нульового розмитнення": водії масово переганяють "євробляхи" через кордон

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 14:03
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Для скорочення черг на кордоні львівські митники запровадили нововведення
На кордоні ажіотаж через скасування "нульового розмитнення"
На кордоні ажіотаж через скасування "нульового розмитнення" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

29 і 30 червня, в останні дні перед скасуванням нульового розмитнення, підрозділи митного поста "Городок" працюватимуть у продовженому режимі.

Як повідомили у пресслужбі Львівської митниці, йдеться про відділ митного оформлення № 2 в Городку та відділ митного оформлення № 4 у селі Зимна Вода.

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Обидва відділи працюватимуть до 23:00, тобто до початку комендантської години у Львівській області.

За інформацією митників, наприкінці червня перед пунктами пропуску на в’їзд в Україну утворилися величезні черги з автомобілів. Громадяни намагаються встигнути ввезти "євробляхи" за спрощеною системою оподаткування.

Щоб зменшити час очікування в чергах запровадили також низку інших тимчасових змін:

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  • транспорт пропускатимуть на територію України у всіх автомобільних пунктах пропуску;
  • у пунктах "Краківець – Корчова" і "Рава-Руська – Гребенне" збільшили кількість працівників митниці.

Скасування пільг

21 червня у Верховній Раді України підтримали законопроєкт № 7418, про який багато сперечалися раніше. 234 народні депутати проголосували за повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.

Зміни запровадять уже з 1 липня 2022 року. Закон підтримали одразу в двох читаннях, ним повернули оподаткування для товарів, які ввозять платники єдиного податку першої, другої та третьої групи, а також підприємства, що не сплачують ввізне мито.

Митна статистика свідчить, що щомісяця втрати доходів до бюджету становили 3 млрд грн та 0,5 млрд грн відповідно.

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Головною особливістю скасування оподаткування стало "нульове розмитнення" транспортних засобів з-за кордону. Зараз цю можливість скасували майже для всіх. За час дії закону в Україну без сплати мита й акцизу ввезли понад 119 тис. авто, через що бюджет недоотримав 13 млрд грн.

Водночас закон № 7418 звільняє від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащені тільки електричними двигунами (одним чи декількома).

"Сьогодні" писали, що в Україні хочуть спростити процедуру розмитнення та зробити її можливою за кілька клацань онлайн у застосунку "Дія", а також розповідали, що для ввезення "євроблях" можуть зробити послаблення для учасників бойових дій та ветеранів війни.

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