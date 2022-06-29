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Последние дни "нулевого растаможивания": водители массово перегоняют "евробляхи" через границу

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 июня, 14:03
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Для сокращения очередей на границе львовские таможенники предложили нововведение
На границе ажиотаж из-за отмены "нулевого растаможивания"
На границе ажиотаж из-за отмены "нулевого растаможивания" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

29 и 30 июня, в последние дни перед отменой нулевого растаможивания, подразделения таможенного поста "Городок" будут работать в продленном режиме.

Как сообщили в пресс-службе Львовской таможни, речь идет об отделе таможенного оформления № 2 в Городке и отделе таможенного оформления № 4 в селе Зимная Вода.

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Оба отдела будут работать до 23:00, то есть до начала действия комендантского часа во Львовской области.

По информации таможенников, в конце июня перед пунктами пропуска на въезд в Украину образовались огромные очереди из автомобилей. Граждане пытаются успеть ввезти "евробляхи" по упрощенной системе налогообложения.

Чтобы сократить время ожидания в очередях, ввели также ряд других временных изменений:

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  • транспорт будут пропускать на территорию Украины во всех автомобильных пунктах пропуска;
  • в пунктах "Краковец – Корчевая" и "Рава-Русская – Гребенное" увеличили количество работников таможни.

Отмена льгот

21 июня в Верховной Раде Украины поддержали законопроект № 7418, о котором многие спорили раньше. 234 народных депутата проголосовали за возврат пошлины и налогообложение НДС на импортные товары и растаможивание авто.

Изменения будут введены уже с 1 июля 2022 года. Закон поддержали сразу в двух чтениях, вернув налогообложение для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также предприятиями, не уплачивающими ввозную пошлину.

Таможенная статистика свидетельствует, что ежемесячные потери доходов в бюджет составили 3 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.

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Главной особенностью отмены налогообложения стало "нулевое растаможивание" транспортных средств из-за границы. Сейчас эта возможность была отменена почти для всех. За время действия закона в Украину без уплаты таможенных пошлин и акциза ввезли более 119 тыс. авто, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн.

В то же время закон № 7418 освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

"Сегодня" раньше писали, что в Украине хотят упростить процедуру растаможки и сделать ее возможной за несколько щелчков онлайн в приложении "Дія", а также рассказывали, что на ввоз "евроблях" могут сделать послабления для участников боевых действий и ветеранов войны.

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