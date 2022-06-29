"Нульове" розмитнення повертається? Кому з українців можуть продовжити пільги

Розповідаємо, що пропонують ухвалити нардепам Верховної Ради найближчим часом

Українцям можуть частково повернути "нульове" розмитнення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нардепам запропонували залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну.

Відповідний законопроєкт № 7499 у Верховній Раді зареєструвала група народних депутатів, переважно від фракції "Слуга народу".

Реклама

Наразі текст законопроєкту ще відсутній на сайті парламенту, однак один із його авторів, нардеп Ігор Фріс, написав, що документом пропонується дозволити нульове розмитнення одного легкового авто без права продажу і передачі за генеральною довіреністю на три роки для учасників бойових дій та цивільних, авто яких знищено внаслідок війни.

За словами Фріса, документи, якими необхідно буде підтвердити те, що авто було знищено, має встановити Кабмін.

Скасування нульового розмитнення

21 червня нардепи ВРУ ухвалили закон, який передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.

Реклама

Він має номер 7418 і повертає оподаткування для тих товарів, яке було скасовано раніше законом №2142, оскільки через нього щомісяця втрати доходів до бюджету становили 3 млрд грн та 0,5 млрд грн відповідно.

За час дії закону в Україну без сплати мита й акцизу ввезли понад 119 тис. авто, через що бюджет недоотримав 13 млрд грн.

"Сьогодні" раніше писали, яку безкоштовну послугу для водіїв пропонують сервісні центри МВС і розповідали, що буде з бензиновою кризою вже у липні.