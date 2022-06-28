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Лимиты на АЗС отменяются? Что может произойти с бензиновым кризисом в июле

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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28 июня, 16:06
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Рассказываем, что происходит с поставками топлива в Украину, и к чему готовиться водителям
В июле лимиты на бензин могут снять
В июле лимиты на бензин могут снять / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Постепенно в Украине становится все больше топлива. После нескольких месяцев бензинового кризиса с европейских рынков налаживается поставка, и объемы ввозимых в нашу страну нефтепродуктов постоянно растут. Это дает основания для того, чтобы уже в июле ситуация на рынке топлива стабилизировалась.

Также изменения могут произойти и на АЗС. Обо всем этом рассказал Андрей Герус, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

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Дефицит сохраняется только в нескольких регионах

По данным Геруса, из Европы в июне в Украину завезли более 600 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых 400 тыс. тонн – это дизель, а 200 тыс. тонн – бензин и сжиженный газ.

Нардеп отметил, что российский агрессор пытался создать глубокий кризис горючего в Украине, однако у РФ не получилось это реализовать, и уже не получится. Причина в том, что у Украины уже есть план поставок из-за границы, и логистика с разными странами уже налаживается.

В общем, ситуация с бензином по стране улучшается. Небольшой дефицит сохраняется в центральном и восточном регионе, а вот в западном очередей на АЗС нет совсем. И вероятно, что скоро ограничения на покупку топлива исчезнут.

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"В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их", – заявил Герус.

Топливо в июле подешевеет

В связи с увеличением объемов топлива на него упадет и цена. Как писали ранее "Сегодня", директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук спрогнозировал, что автогаз в течение первой недели июля подешевеет на 1-1,5 грн.

Также эксперт говорит, что цена на бензин выровняется в ближайшие 2-3 месяца – дефицит исчезнет, а цены уйдут вниз.

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В то же время, на АЗС до сих пор сохраняются лимиты на покупку топлива. Недавно они обновились в сети БРСМ. С 22 июня если у клиента нет карты лояльности BRSM Plus, то он может купить 10 литров топлива в сутки. Однако при наличии такой карты действуют другие правила. Читайте наш текст о лимитах на бензин на БРСМ.

Кроме того, новые правила были установлены и в сети WOG. Мы рассказывали, какие теперь правила отпуска топлива на заправках сети.

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