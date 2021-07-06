Два заводи на всю країну: в Україні пожвавилося виробництво авто

Більшу частину всього випущеного в Україні автомобільного транспорту, як і раніше, становлять легковики

"Єврокар" і ЗАЗ наростили виробництво в порівнянні з минулим роком / Фото: Єврокар, ЗАЗ

В Україні за червень виробили 745 одиниць автомобільного транспорту. Це майже на чверть менше показника за травень-2021, зате на 122% більше, ніж в червні минулого року. Із загальної кількості зібраних машин – 692 легкові. У порівнянні з травнем цей показник впав на 26,7%.

Кількість випущених легковиків вросло багато в чому завдяки тому, що в минулому році всю статистику в цьому сегменті формував тільки один завод, "Єврокар", а тепер виробників два. У вересні 2020 року ЗАЗ теж відновив випуск легкових автомобілів.

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Такі попередні дані оприлюднили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".

Виробництво авто в Україні / "Укравтопром"

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Всього за перше півріччя 2021 Україні було вироблено 4540 автотранспортних засобів – в 2,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року:

легкових автомобілів – 4230 шт. (+ 163%);

комерційних автомобілів – 17 шт. (-29%);

автобусів – 293 шт. (+ 17%).

Нагадаємо, за 2020 рік Україна витратила на імпорт автотранспорту більш 4,2 млрд доларів. Всього в країну ввезли 531,4 тис. автомобілів і автобусів. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина.

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