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Документ, без якого не обійдеться жоден водій: як його оформити

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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28 червня, 15:14
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Розповідаємо про важливий договір для водіїв, що діє по всій Україні, та в який спосіб його можна отримати
Як оформити автоцивілку
Як оформити автоцивілку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Згідно з українськими законами існує спеціальний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або автоцивілка. Вона потрібна кожному водієві, який планує сідати за кермо.

На платформі НБУ Financial Literacy Ukraine пояснили, як оформити документ, і що для цього потрібно.

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Треба зібрати невеликий пакет документів

Перш за все водієві треба обрати страхову компанію. Є певний обмежений список таких компаній, який переглянути можна за посиланням.

Далі потрібно зібрати такі документи:

  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • пільгове посвідчення (для пільговиків).

А далі з цими документами оформити страховий поліс можна у кілька способів. Наприклад, у офісі продажів страхової компанії. Також це можна зробити на офіційному сайті страхової компанії з чинною ліцензією. Ще один варіант – на перевірених сервісах онлайн-оформлення страхових продуктів.

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"Остерігайтеся шахрайських сайтів. Шахраї можуть створювати сайти-клони відомих страховиків. Перевіряйте адресний рядок у браузері, зокрема після переходу на інші сторінки сайту. Якщо виникли сумніви, перш ніж оплатити електронний поліс автоцивілки, зателефонуйте на гарячу лінію страхової компанії та уточніть усі питання", – зазначили в НБУ.

Також оформити автоцивілку можна у страхового агента. Але потрібно слідкувати, щоб він дійсно був уповноваженим укладати такі договори.

Врешті, коли поліс придбано, то його дія починається з дати, що вказана в ньому. Перевірити чинність полісу можна на спеціальному сайті.

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"Якщо за результатами перевірки на сайті МТСБУ інформацію про поліс не знайдено, значить, такий поліс не є чинним. У такому разі негайно зверніться до агента чи компанії, у яких ви його придбали", – попереджає регулятор.

Скільки коштує автоцивілка та що покриває

Вартість полісу залежить від різних чинників, зокрема:

  • типу транспортного засобу та об'єму двигуна;
  • місця реєстрації транспортного засобу;
  • наявності пільг;
  • кількості ДТП (виплат, здійснених у зв'язку з ДТП) з вини страхувальника у попередніх періодах;
  • термін дії полісу тощо.

Важливо, що поліс покриває витрати потерпілого у ДТП, спричинені такою ДТП, наприклад ремонт його автомобіля та лікування. А от якщо водій був винним у ДТП, то такий поліс не покриває витрати винуватця. Крім того, не покриваються витрати власника (водія) транспортного засобу, спричинені викраденням автомобіля та пошкодженням його у разі злому.

Розміри страхових виплат збільшились

Як розповідали "Сьогодні", з 1 липня ціни на автоцивілку зростуть на 5-15%. Це пов'язано з тим, що збільшаться і суми виплат за страховкою.

Власне розміри страхових сум збільшаться таким чином:

  • зі 130 000 грн по 160 000 грн за шкоду, завдану майну;
  • з 260 000 грн по 320 000 грн за шкоду, заподіяну здоров'ю та життю потерпілих.

Ми також писали і про те, що в Україну почали надходити більші обсяги пального. І у зв'язку з цим ситуація з бензиновою кризою стабілізується, а ціни на АЗС впадуть.

"Сьогодні" розповідали і про те, де і на скільки подешевшав автогаз у вівторок, 28 червня.

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