Водіям приготуватися: що зміниться на українських АЗС найближчим часом

Обсяги імпорту пального в Україну зростають щоденно і це вже почало приносити свої плоди.
Про це розповів директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук у коментарі "Телеграфу".
За словами експерта, проблеми з автогазом в країні вже ліквідовані і це пальне почало поступово дешевшати. У найближчий тиждень ціна на нього знизиться ще на 1-15,5 гривні, прогнозує Мельничук.
"Також немає гігантських черг за бензином з сотні авто, тепер це максимум 10-20 авто, а в західних регіонах країни черги і зовсім відсутні", – зазначив він.
А що з бензином?
Тут теж варто очікувати стабілізації ситуації. Експерт вважає, що вона вирівняється у найближчі 2-3 місяці – дефіцит зникне, а ціни підуть вниз.
На скільки саме знизиться вартість, поки говорити зарано, каже Мельничук.
Ситуація з дизпальним
Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним.
Такий висновок експерт зробив через те, що оптова ціна на нього знижується, а пропозиція збільшується.
Куюн наголосив, оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці і це означає, що "промислові споживачі та аграрії наїлися".
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