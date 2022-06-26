Впервые с 24 февраля стоимость топлива резко упала: где дешевле всего заправить авто

Речь идет именно об оптовых ценах на топливо, которые ниже розничных

В настоящее время рынок достиг минимального равновесия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине рынок нефтепродуктов достиг минимального равновесия — оптовые цены на топливо упали ниже розничных. А все потому, что аграрии и другие промышленные потребители закончили формировать свои запасы.

Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Реклама

Поэтому единственный канал сбыта горючего — АЗС с ценовыми ограничениями.

На сколько упали цены?

По данным "Консалтинговой группы А-95", за последнюю неделю бензин потерял 1-2 грн на литре, а диапазон торговли составил 50-54 грн/л. Мини-НПЗ бензин предлагали по 48-49 грн/л в центральных областях страны и по 52 грн/л — в восточных.

Если говорить о стоимости дизеля, то ситуация такова:

Реклама

в южных областях дизель самый дешевый – 51-54 грн за литр;

в западных областях — 51-56 грн/л, что ниже цен на 17 июня на 1-2 грн/л;

в северных и центральных областях цены на дизель снизились на 3-4 грн/л за неделю – 55-60 грн/л;

на востоке топливо все еще остается дорогим – 58-62 грн/л, но за неделю цена снизилась на 3-4 грн/л.

Сколько стоит заправить автомобиль на украинских АЗС?

26 июня средняя стоимость горючего, по данным AutoRia, составляет: А-95 – 50,61 грн, А-92 – 49,66 грн, ДТ – 56,39 грн, газа – 41,73 грн.

В общем ситуация на отдельных заправках выглядит так:

АЗС и вид горючего АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ - - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДТ 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 42 грн 41,97 грн 39 грн 41,88 грн

Как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, совсем скоро украинские заправки пополнятся дизельным горючим. Такой вывод можно сделать из того, что оптовая цена на него снижается, а предложение увеличивается.

Реклама

Напомним, розничные сети АЗС в Украине постепенно уменьшали цены на автогаз. Средняя цена на этот вид горючего за неделю, с 17 по 24 июня, снизилась на 60 копеек – до 41,85 грн/л.