Пальне знову дешевшає: де вигідно купити автогаз

Розповідаємо, де і на скільки подешевшав автогаз у вівторок, 28 червня

Скільки коштує автогаз / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З середини червня на українських АЗС почав дешевшати автогаз. У вівторок, 28 червня, деякі мережі також зменшили ціну на це пальне.

"Сьогодні" з посиланням на enkorr та дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95" розповідає, де і які ціни встановили заправки.

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Яка ситуація по АЗС

Середня ціна автогазу по Україні 28 червня впала на 10 коп. і становить 41,77 грн за літр пального.

На деяких АЗС варість незмінна, проте деякі мережі її зменшили, зокрема такі:

БРСМ – 40,19 грн/л (дешевше на 0,15 грн);

Укргазвидобування – 40 грн/л (на 3 грн);

Автотранс – 39,98 грн/л (на 1 грн);

Chipo – 39,30 грн/л (на 1,30 грн);

Катрал – 40,97 грн/л (на 1 грн).

На інших АЗС ситуація така ж, як і була днем раніше:

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ОККО – 42 грн/л;

WOG– 41,98 грн/л;

Shell – 41,59 грн/л;

KLO – 41,99 грн/л;

UPG – 39 грн/л;

"Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг", – йдеться в повідомленні.

Вперше з 24 лютого вартість пального різко впала

Раніше "Сьогодні" писали, що оптові ціни на пальне впали нижче за роздрібні. Причина у тому, що аграрії та інші промислові споживачі закінчили формувати свої запаси.

За даними "Консалтингової групи А-95", протягом останнього тижня бензин втратив 1-2 грн на літрі, а діапазон торгівлі становить 50-54 грн/л. Міні-НПЗ бензин пропонували по 48-49 грн/л у центральних областях країни та по 52 грн/л – у східних.

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Ми розповідали і про те, що на БРСМ нові правила для водіїв, а також про те, що мережа WOG запровадила зміни.