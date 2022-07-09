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Ціни на бензин різко змінили курс: скільки тепер коштує пальне на українських АЗС

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 липня, 12:26
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Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на українських заправках
Поки автогаз дешевшає, інші види зростають в ціні
Поки автогаз дешевшає, інші види зростають в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За підсумками 8 липня, ситуацію на АЗС не можна назвати однозначною, оскільки з курсу падіння пальне повернуло на курс зростання. Наприклад, популярний вид бензину А-92 за день подорожчав майже на гривню, інші додали в ціні дещо менше.

Про це свідчать останні оновлені дані AutoRia.

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Як бачимо, середня вартість А-95+ становить 51,99 грн, ціна А-95 коливається на рівні 50,62 грн (зросла на 1 коп.), А-92 — на 50,30 грн (зросла на 80 коп.), вартість ДП зросла на 1 коп. і становить 56,45 грн. Що стосується автогазу, то його вартість дорівнює 37,21 грн (цей вид пального дешевшає вже котрий день).

Якщо говорити про наявність пального, то на більшості АЗС можемо спостерігати традиційно дефіцит А95+ та А-92.

Загалом ситуація на популярних заправках така:

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АЗС і вид пальногоАЗС ОККОАЗС WOGАЗС UPGАЗС Shell
А-95 +52 грн---
А-9551 грн51 грн49 грн50,99 грн
А-92----
ДП57 грн57 грн56 грн57,99 грн
газ36,99 грн-36,50 грн-

Що буде далі з цінами на пальне?

Раніше ми розповідали, що ціни на пальне у липні сильно залежатимуть від його наявності на заправках. Як кажуть експерти, вартість бензину та дизелю має знизитися на 1-2 грн за літр у першій половині липня.

Але такий прогноз справедливий лише в тому разі, якщо Росія не завдасть ударів по об'єктах паливної інфраструктури країни. За прогнозами, до жовтня, коли зменшується споживання пального, ситуація на паливному ринку залишатиметься напруженою. І в разі нових атак може виникнути дефіцит чи збій постачання, що одразу призведе до нового зростання цін.

"Сьогодні" писали, які зміни для водіїв запровадила мережа АЗС WOG, а також розповідали, як придбати автомобіль на ходу за 1000 дол.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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