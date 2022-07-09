Ціни на бензин різко змінили курс: скільки тепер коштує пальне на українських АЗС

Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на українських заправках

Поки автогаз дешевшає, інші види зростають в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За підсумками 8 липня, ситуацію на АЗС не можна назвати однозначною, оскільки з курсу падіння пальне повернуло на курс зростання. Наприклад, популярний вид бензину А-92 за день подорожчав майже на гривню, інші додали в ціні дещо менше.

Про це свідчать останні оновлені дані AutoRia.

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Як бачимо, середня вартість А-95+ становить 51,99 грн, ціна А-95 коливається на рівні 50,62 грн (зросла на 1 коп.), А-92 — на 50,30 грн (зросла на 80 коп.), вартість ДП зросла на 1 коп. і становить 56,45 грн. Що стосується автогазу, то його вартість дорівнює 37,21 грн (цей вид пального дешевшає вже котрий день).

Якщо говорити про наявність пального, то на більшості АЗС можемо спостерігати традиційно дефіцит А95+ та А-92.

Загалом ситуація на популярних заправках така:

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АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 49 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 36,99 грн - 36,50 грн -

Що буде далі з цінами на пальне?

Раніше ми розповідали, що ціни на пальне у липні сильно залежатимуть від його наявності на заправках. Як кажуть експерти, вартість бензину та дизелю має знизитися на 1-2 грн за літр у першій половині липня.

Але такий прогноз справедливий лише в тому разі, якщо Росія не завдасть ударів по об'єктах паливної інфраструктури країни. За прогнозами, до жовтня, коли зменшується споживання пального, ситуація на паливному ринку залишатиметься напруженою. І в разі нових атак може виникнути дефіцит чи збій постачання, що одразу призведе до нового зростання цін.

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