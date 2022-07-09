Цены на бензин резко изменили курс: сколько теперь стоит топливо на украинских АЗС

По итогам 8 июля, ситуацию на АЗС нельзя назвать однозначной, поскольку с курса падения горючее вернуло на курс роста. К примеру, популярный вид бензина А-92 за день подорожал почти на гривню, остальные прибавили в цене несколько меньше.
Об этом свидетельствуют последние обновленные данные AutoRia.
Как видим, средняя стоимость А-95+ составляет 51,99 грн, цена А-95 колеблется на уровне 50,62 грн (выросла на 1 коп.), А-92 – на 50,30 грн (выросла на 80 коп.), стоимость ДТ выросла на 1 коп. и составляет 56,45 грн. Что касается автогаза, то его стоимость равна 37,21 грн (этот вид горючего дешевеет уже который день).
Если говорить о наличии горючего, то на большинстве АЗС можно наблюдать традиционно дефицит А95+ и А-92.
В общем ситуация на популярных заправках такова:
|АЗС и вид горючего
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|49 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ГП
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|36,99 грн
|-
|36,50 грн
|-
Что будет дальше с ценами на топливо?
Раньше мы рассказывали, что цены на горючее в июле будут сильно зависеть от его наличия на заправках. Как говорят эксперты, стоимость бензина и дизеля должна снизиться на 1-2 грн за литр в первой половине июля.
Но такой прогноз справедлив только в том случае, если Россия не нанесет очередных ударов по объектам топливной инфраструктуры страны. По прогнозам, до октября, когда снижается потребление горючего, ситуация на топливном рынке будет оставаться напряженной. И в случае новых атак может возникнуть дефицит или сбой поставок, что тут же приведет к новому росту цен.
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