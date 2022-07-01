Готуємось до подорожчання: на що зростуть ціни в Україні у липні

Попри те, що сезонні продукти почали дешевшати, частина товарів та послуг цього місяця подорожчає

Розповідаємо, що найбільше подорожчає у липні / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України обрушила економіку нашої країни й штовхає ціни на багато товарів та послуг вгору. А тут ще й депутати скасували військові податкові пільги, які запровадили на початку російської агресії. Це призведе до зростання цін на всі імпортні товари, в тому числі на автомобілі.

"Сьогодні" розбиралися, що найбільше подорожчає другого літнього місяця.

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Імпорт знову оподатковується

З 1 липня в Україні повернули оподаткування імпортних товарів. Насамперед це на собі відчують ті, хто збирався змінити машину. Річ у тім, що за чотири місяці під пільгове розмитнення в Україну завезли майже 240 тисяч автомобілів.

Частина з них, безумовно, поїхала на фронт, але більшість з цих авто таки потрапили на внутрішній авторинок. Дешевші пропозиції з Європи знижували ціни на внутрішньому ринку вживаних автомобілів.

Але вже у липні за автомобілі з ЄС, які завозяться для особистого користування, доведеться сплачувати мита, акцизи та 20% ПДВ. Це штовхне ціни на вторинному ринку.

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Пільговим залишиться імпорт електромобілів та гібридних авто. Ці категорії автомобілів звільняються від сплати збору до Пенсійного фонду.

До речі, ця подія може підтримати курс гривні. За словами економіста Еріка Наймана, зменшення кількості охочих купити машину в Європі має послабити тиск на гривню. Водночас нововведення підніме ціни на імпорт та прискорить інфляцію в Україні, але також покращить показники держбюджету України.

До речі, подорожчати можуть не лише автомобілі, а й побутова техніка, електроніка та навіть… гречка.

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Один з імпортерів заявив, що вони законтрактували в Казахстані партію гречки. В Україні зараз спостерігається дефіцит цього продукту, і тому доводиться його імпортувати. Через те що машини не встигли перетнути кордон до 1 липня, то замість пільгового розмитнення доведеться платити мита та ПДВ. У результаті, за його розрахунками, для кінцевого споживача цей товар у магазині подорожчає щонайменше на 30%.

Пальне та страховки: новини для водіїв

Якими будуть ціни на пальне у липні, сильно залежатиме від його наявності на заправках. Як кажуть експерти, бензин та дизель мають знизитися у ціні на 1-2 грн за літр у першій половині липня.

Але такий прогноз справедливий лише в тому випадку, якщо Росія не завдасть чергових ударів по об'єктах паливної інфраструктури країни. За прогнозами, до жовтня, коли знижується споживання пального, ситуація на паливному ринку залишатиметься напруженою. І у разі нових атак може виникнути дефіцит чи збій постачання, що одразу призведе до нового зростання цін.

А ось що точно подорожчає, то це поліси обов'язкового страхування відповідальності водіїв – так звана автоцивілка. Вартість полісу підвищиться на 5-15%. Це пов'язано з тим, що збільшаться суми виплат зі страховки у разі ДТП.

Сюрприз від "Укрпошти"

Пальне, що подорожчало останнім часом, змушує коригувати ціни на свої послуги поштових операторів, у яких вартість доставки сильно залежить від ціни бензину і дизеля.

"Укрпошта" з 1 липня підвищила тарифи на доставку посилок та пересилання документів. У середньому вартість цієї послуги зросла на 13–16%.

"Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку", – зазначили в оператора.

Повідомляється, що відправлення вагою до 1 кг у межах України, яке раніше коштувало 31 грн., після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн., а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн., раніше за неї платили 65 грн.

Послуга експрес-доставка подорожчає у межах області у середньому на 14%, у межах України – на 16%. Якщо раніше відправка посилки до 1 кг в Україні коштувала 39 грн., то з 1 липня коштуватиме 45 грн.

Маршрутки дорожчають

В обласних центрах продовжується зростання цін на проїзд. Якщо у травні-червні переважно підвищували вартість проїзду міжміські перевізники, то зараз уже й міський транспорт у багатьох містах змінює тарифи у бік підвищення.

Причина банальна – зростання цін на пальне. За два місяці бензин та дизель зросли в ціні мінімум на 50-70%. А через дефіцит багатьом перевізникам доводилося закуповувати його оптом, переплачуючи навіть вище за роздрібні ціни, які намагалася контролювати держава.

У липні точно зростуть ціни на проїзд в Одесі. З 2 липня вартість проїзду в маршрутках міста складе від 10 до 15 гривень за поїздку.

Вимагають підвищити ціни й перевізники Рівного. Вони називають оптимальною ціну на проїзд на рівні 14 грн. Перевізники Луцька хочуть встановити ціну на проїзд на рівні 12-15 грн., залежно від довжини маршруту.

Мобільний зв'язок: більше послуг за більшу ціну

Схоже, і мобільні оператори почали підвищувати вартість своїх послуг. Щоправда, роблять вони це дуже хитрим способом – збільшуючи обсяги передплачених у пакеті послуг. Тобто в теорії, якщо ви будете використовувати все, що пропонує оператор, то ціна хвилини дзвінка або гігабайта трафіку може виявитися навіть нижчою. Але, як свідчить практика, більшість абонентів обирають тариф, обсяг якого використовують не повністю.

Оператор "Vodafone Україна" з 1 липня підняв вартість актуальних тарифів лінійок SuperNet та Joice. Їхня вартість зросла на 15-40 гривень на місяць. Обсяги послуг – від 20% до 50%.

Раніше ми писали про те, що може подешевшати у липні.

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