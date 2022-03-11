Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Ціни кусаються: як змінилася вартість бензину на українських заправках

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 10:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, яка ситуація з цінами на заправках в Україні 11 березня
Які ціни на пальне на українських заправках
Які ціни на пальне на українських заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Список найважливіших стратегічних товарів в умовах воєнного часу доповнює пальне. Подекуди його важко дістати, а ціни на нього зростають мало не щодня.

"Сьогодні" дізналися, скільки коштують різні види пального на українських заправках 11 березня.

Реклама

Вартість пального на заправках OKKO та WOG:

  • А-95 + – 38,99 грн;
  • А-95 – 36,75 грн;
  • А-92 – 35,99 грн;
  • ДП – 35,99 грн;
  • газ — 19,64 грн.

Ціна на АЗС "Укрнафта":

  • А-95 + – 35,50 грн;
  • А-95 – 35,00 грн;
  • А-92 – 34,00 грн;
  • ДП – 34,00 грн;
  • газ — 18,01 грн.

Ціна на АЗС KLO:

Реклама
  • А-95+ – 36,59 грн;
  • А-95 – 36,29 грн;
  • А-92 – 35,68 грн;
  • ДП – 35,59 грн;
  • газ — 19,48 грн.

Ціна на АЗС UPG:

  • А-95+ – 38,09 грн;
  • А-95 – 35,70 грн;
  • А-92 – 34,90 грн;
  • ДП – 33,90 грн;
  • газ — 19,01 грн.

Нові граничні ціни на пальне

Міністерство економіки підвищило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Нові розрахункові ціни:

Реклама
  • ціна літра бензину – 33,79 гривні,
  • дизельного пального (ДП) – 30,95 гривні за літр.

Вартість пального на АЗС не може перевищувати:

  • 38,34 гривні за літр бензину,
  • 35,92 гривні за літр ДП.

Брак пального в Україні

Україна дедалі більше відчуває брак пального. Мережі АЗС оговтуються від шоку війни і намагаються відновити роботу.

Наразі ситуація змінюється щохвилини, тож деякі заправки можуть не працювати, повідомили нам у мережі ОККО. В пріоритеті – забезпечити пальним авто спецслужб та критичної інфраструктури. Наприклад, станції WOG обслуговують такий транспорт без черги.

Україні складно наразі забезпечити себе повністю пальним власного виробництва.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, працює лише один завод із шести наявних, який забезпечує 50% від потреби.

Попри відмову від білоруського та російського імпорту, заправки продовжують дотримуватись граничних цін на пальне.

Раніше ми розповідали, що ціни на нафту сягнули рекорду 2008 року.

Ми також писали, що буде з РФ після заборони імпорту нафти.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Ціни на зерно більше не зростають: скільки зараз коштує пшениця в Україні Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Дія" працюватиме по-новому: що зміниться для українців Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Перевезти фабрики та заводи залізницею – Львівщина готова приймати бізнес зі сходу Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39059.7

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2600.25

Litecoin (LTC)

103.42

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти