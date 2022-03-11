Ціни кусаються: як змінилася вартість бензину на українських заправках

Розповідаємо, яка ситуація з цінами на заправках в Україні 11 березня

Які ціни на пальне на українських заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Список найважливіших стратегічних товарів в умовах воєнного часу доповнює пальне. Подекуди його важко дістати, а ціни на нього зростають мало не щодня.

"Сьогодні" дізналися, скільки коштують різні види пального на українських заправках 11 березня.

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Вартість пального на заправках OKKO та WOG:

А-95 + – 38,99 грн;

А-95 – 36,75 грн;

А-92 – 35,99 грн;

ДП – 35,99 грн;

газ — 19,64 грн.

Ціна на АЗС "Укрнафта":

А-95 + – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн;

А-92 – 34,00 грн;

ДП – 34,00 грн;

газ — 18,01 грн.

Ціна на АЗС KLO:

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А-95+ – 36,59 грн;

А-95 – 36,29 грн;

А-92 – 35,68 грн;

ДП – 35,59 грн;

газ — 19,48 грн.

Ціна на АЗС UPG:

А-95+ – 38,09 грн;

А-95 – 35,70 грн;

А-92 – 34,90 грн;

ДП – 33,90 грн;

газ — 19,01 грн.

Нові граничні ціни на пальне

Міністерство економіки підвищило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Нові розрахункові ціни:

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ціна літра бензину – 33,79 гривні,

– 33,79 гривні, дизельного пального (ДП) – 30,95 гривні за літр.

Вартість пального на АЗС не може перевищувати:

38,34 гривні за літр бензину,

35,92 гривні за літр ДП.

Брак пального в Україні

Україна дедалі більше відчуває брак пального. Мережі АЗС оговтуються від шоку війни і намагаються відновити роботу.

Наразі ситуація змінюється щохвилини, тож деякі заправки можуть не працювати, повідомили нам у мережі ОККО. В пріоритеті – забезпечити пальним авто спецслужб та критичної інфраструктури. Наприклад, станції WOG обслуговують такий транспорт без черги.

Україні складно наразі забезпечити себе повністю пальним власного виробництва.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, працює лише один завод із шести наявних, який забезпечує 50% від потреби.

Попри відмову від білоруського та російського імпорту, заправки продовжують дотримуватись граничних цін на пальне.

Раніше ми розповідали, що ціни на нафту сягнули рекорду 2008 року.

Ми також писали, що буде з РФ після заборони імпорту нафти.