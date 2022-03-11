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Цены кусаются: как изменилась стоимость бензина на украинских заправках

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 10:43
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Рассказываем, какая ситуация с ценами на заправках в Украине 11 марта
Какие цены на топливо на украинских заправках
Какие цены на топливо на украинских заправках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Список важнейших стратегических товаров в условиях военного времени дополняет топливо. Кое-где его трудно достать, а цены на него растут почти каждый день.

"Сегодня" узнали, сколько стоят разные виды горючего на украинских заправках 11 марта.

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Стоимость горючего на заправках OKKO и WOG:

  • А-95+ – 38,99 грн;
  • А-95 – 36,75 грн;
  • А-92 – 35,99 грн;
  • ДТ – 35,99 грн;
  • газ — 19,64 грн.

Цена на АЗС "Укрнафта":

  • А-95+ – 35,50 грн;
  • А-95 – 35,00 грн;
  • А-92 – 34,00 грн;
  • ДТ – 34,00 грн;
  • газ — 18,01 грн.

Цена на АЗС KLO:

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  • А-95+ – 36,59 грн;
  • А-95 – 36,29 грн;
  • А-92 – 35,68 грн;
  • ДТ – 35,59 грн;
  • газ — 19,48 грн.

Цена на АЗС UPG:

  • А-95+ – 38,09 грн;
  • А-95 – 35,70 грн;
  • А-92 – 34,90 грн;
  • ДТ – 33,90 грн;
  • газ — 19,01 грн.

Новые предельные цены на горючее

Министерство экономики повысило новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного горючего, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Новые расчетные цены:

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  • цена литра бензина – 33,79 гривни,
  • дизельного топлива (ДТ) – 30,95 гривни за литр.

Стоимость горючего на АЗС не может превышать:

  • 38,34 гривни за литр бензина,
  • 35,92 гривни за литр ДТ.

Нехватка горючего в Украине

Украина все больше чувствует нехватку топлива. Сети АЗС приходят в себя от шока войны и пытаются возобновить нормальную работу.

Сейчас ситуация меняется ежеминутно, поэтому некоторые заправки могут не работать, сообщили в сети ОККО. В приоритете – обеспечить горючим авто спецслужб и критической инфраструктуры. К примеру, станции WOG обслуживают такой транспорт без очереди.

Украине сложно сейчас обеспечить себя полностью горючим собственного производства.

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Нафторинок" Александр Сиренко, сейчас работает только один завод из шести имеющихся, который обеспечивает 50% потребности.

Несмотря на отказ от белорусского и российского импорта, заправки продолжают соблюдать предельные цены на топливо.

Раньше мы рассказывали, что цены на нефть достигли рекорда 2008 года.

Мы также писали, что будет с РФ после запрета импорта нефти.

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