Автогаз продовжує рости в ціні: які розцінки на ОККО, WOG, Shell і Катрал

Розповідаємо про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз 2 червня

Коротко про ситуацію з цінами на АЗС в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація з цінами на українських заправках більш-менш стабілізувалася, однак середня вартість пального на роздрібному ринку щодня коливається.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, за скільки продають бензин, дизель і автогаз в мережах АЗС 2 червня.

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ОККО

На заправках ОККО реалізують бензин А-95+ за 52 грн/л. Літр звичайного А-95 оцінюють у 51 грн, а бензин А-92 продають за 50 грн/л. Дизельне пальне коштує 57 грн/л, автогаз – 42 грн/л.

Ціни на всі види бензину та дизельне пальне залишаються стабільними вже понад тиждень, а ось автогаз за добу здорожчав на гривню – вартість піднялася зі 41 до 42 грн за літр.

WOG

У мережі WOG в асортименті є лише бензин А-95, який продають за 51 грн/л, і дизель, вартість якого становить 57 грн/л.

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Ціна бензину та дизелю останнім часом не змінювалася, а ось на автогаз підскочила зі 41 грн/л 30 травня до 41,97 грн/л станом на 1 червня. Однак зараз в наявності цього виду пального немає.

Shell

Помітні цінові коливання на Shell – зараз на цих АЗС є лише А-95 за ціною 45,68 грн/л та дизель, який реалізують за 57,99 грн/л.

Вартість дизелю за добу піднялася на гривню – з 56,99 до 57,99 грн за літр. Бензин А-95 навпаки, здешевшав у порівнянні 1 червня на 5,31 грн/л та коштує тепер 45,68 грн замість 50,99 грн\л. Автогазу в наявності зараз немає, але після 30 травня ціна на нього піднялася на 39 коп. – від 40,99 до 41,38 грн/л.

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Катрал

На заправках Катрал реалізують А-95 за 52 грн/л, А-92 – за 49 грн/л, дизель – за 57,9 грн/л та автогаз – за 40,97 грн/л.

Бензин та дизель за останні кілька днів не подорожчали, а ось автогаз зазнав коливань. Якщо 31 травня літр продавали за 40,47 грн, то 2 червня ціна становить уже 40,97 грн – подорожчання на 50 коп.

Ціни по Україні

Середня ціна на А-95+ по Україні не змінилася та становить 52 грн/л. Знизилась середня вартість А-95 на 51 коп. – до 50,25 грн/л, і А-92 на 3 коп. – до 49,42 грн/л. У середньому, на 13 коп. здорожчав літр дизелю (56,48 грн) та автогазу (40,98 грн).

Ціни на АЗС 2 червня / Фото: auto.ria.com

Зміни на кордоні

Однією з основних причин дефіциту пального в Україні є логістика. Щоб усунути першопричину здорожчання, на кордоні запровадили "зелені коридори" для фур з пальним.

Тепер бензин, дизель і автогаз завозять в Україну через кордон з Польщею набагато швидше, без черг. Так само вони повертаються й до Європи за товаром. Завдяки домовленостям з польськими колегами вдалося переформатувати роботу та зменшити черги вантажоперевезень. Тож можна сподіватися, що бензинова криза скоро закінчиться.

"Сьогодні" раніше розповідали, що мережа UPG змінила правила відпуску пального і що буде після відкриття заправок "Нафтогазу".