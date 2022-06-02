Автогаз продолжает расти в цене: какие расценки на ОККО, WOG, Shell и Катрал

Рассказываем об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз 2 июня

Кратко о ситуации с ценами на АЗС в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация с ценами на украинских заправках более или менее стабилизировалась, однако средняя стоимость топлива на розничном ринке ежедневно колеблется.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать, за сколько продают бензин, дизель и автогаз в сетях АЗС 2 июня.

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ОККО

На заправках ОККО реализуют бензин А-95+ по 52 грн/л. Литр обыкновенного А-95 оценивают в 51 грн, а бензин А-92 продают по 50 грн/л. Дизельное горючее стоит 57 грн/л, автогаз – 42 грн/л.

Цены на все виды бензина и дизельное топливо остаются стабильными уже более недели, а вот автогаз за сутки подорожал на гривню – стоимость поднялась с 41 до 42 грн за литр.

WOG

В сети WOG в ассортименте есть только бензин А-95, который продается за 51 грн/л, и дизель, стоимость которого составляет 57 грн/л.

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Цена бензина и дизеля в последнее время не изменялась, а вот на автогаз подскочила с 41 грн/л 30 мая до 41,97 грн/л по состоянию на 1 июня. Однако сейчас в наличии этого вида горючего нет.

Shell

Заметны ценовые колебания на Shell – сейчас на этих АЗС есть только А-95 по цене 45,68 грн/л и дизель, реализуемый за 57,99 грн/л.

Стоимость дизеля за сутки поднялась на гривню – с 56,99 до 57,99 грн за литр. Бензин А-95 наоборот, подешевел по сравнению с 1 июня на 5,31 грн/л и стоит теперь 45,68 грн вместо 50,99 грн/л. Автогаза в наличии сейчас нет, но после 30 мая цена на него поднялась на 39 коп. – от 40,99 до 41,38 грн/л.

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Катрал

На заправках Катрал реализуют А-95 за 52 грн/л, А-92 – за 49 грн/л, дизель – за 57,9 грн/л и автогаз – за 40,97 грн/литр.

Бензин и дизель за последние несколько дней не подорожали, а вот автогаз претерпел колебания. Если 31 мая литр продавали за 40,47 грн, то 2 июня цена составляет уже 40,97 грн – подорожание на 50 коп.

Цены по Украине

Средняя цена на А-95+ по Украине не изменилась и составляет 52 грн/л. Снизилась средняя стоимость А-95 на 51 коп. – до 50,25 грн/л и А-92 на 3 коп. – до 49,42 грн/л. В среднем на 13 коп. подорожал литр дизеля (56,48 грн) и автогаза (40,98 грн).

Цены на АЗС 2 июня / Фото: auto.ria.com

Изменения на границе

Одной из основных причин дефицита топлива в Украине стала логистика. Чтобы устранить первопричину удорожания, на границе ввели "зеленые коридоры" для фур с горючим.

Теперь бензин, дизель и автогаз завозят в Украину через границу с Польшей гораздо быстрее, без очередей. Так же они возвращаются и в Европу за товаром.

Благодаря договоренностям с польскими коллегами удалось переформатировать работу и снизить очереди грузоперевозок. Так что можно надеяться, что бензиновый кризис скоро закончится.

"Сегодня" ранее рассказывали, что сеть UPG сменила правила отпуска горючего и что будет после открытия заправок "Нафтогаза".