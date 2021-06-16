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Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова: "Укрзализныця" назначила поезд

16 июня 2021 21:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новый удлиненный маршрут также будет удобен харьковчанам, уверены в транспортной компании

"Укрзализныця" (УЗ) продолжила расширение маршрутной сети на лето и продлила маршрут поезда № 796/795 Днепр – Харьков до Лимана. По такому маршруту поезд проследует с 26 и 28 июня. А со 2 июля начнет курсировать трижды в неделю – по пятницам, субботам и воскресеньям.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Это хорошая возможность для жителей северной части Донетчины и других населенных пунктов востока страны, используя пересадочное сообщение... добраться до Харькова или Днепра, а из этих "хабов" – в любую точку страны", - объяснили в компании.

Для этих целей в УЗ предлагают воспользоваться, например, электричкой № 6224 Курдюмовка – Бахмут – Лиман, которая будет отправляться из Бахмута в 13:25, проходить через Соль и Северск и прибывать на конечную в Лиман в 14:52.

Новый маршрут удобен и для жителей Харькова. Они смогут быстро добраться до Святогорья или Соледара, пересев в Лимане на пригородный поезд № 6075 Лиман – Курдюмовка, который отправляется в 14:00.

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Расписание поезда № 796/795

Поезд № 796/795 будет отправляться из Днепра в 6:23 утра, останавливаться в Харькове в 10:22 и прибывать в Лиман в 13:11. На удлиненном маршруте запланированы остановки на станциях Изюм и Святогорск.

Обратно из Лимана поезд также будет отправляться трижды в неделю (пятница, суббота и воскресенье) в 15:27 и, остановившись в Харькове в 18:11, прибывать в Днепр в 22:10.

Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов, связавших морское побережье с удаленными уголками страны.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила поезд Черкассы – Львов. О том, по какому расписанию он ходит и на каких станциях останавливается, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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