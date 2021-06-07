Українська
$ 27,29
33,06
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Скандал с контрабандой в "Укрзализныце": уволен начальник поезда и проводник

7 июня, 20:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Попытка провезти сигареты на Запад закончилась провалом и жесткими оргвыводами

После скандала с изъятием контрабандных сигарет в возобновленном неделю назад пассажирском поезде сообщением Киев – Вена руководство АО "Укрзализныця" уволило начальника поезда и проводника вагона.

Реклама

Об этом со ссылкой на и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, перевозчик будет добиваться проведения следственных действий, чтобы привлечь правонарушителей к уголовной ответственности.

Читайте также: Зеленский пригрозил топ-менеджерам "Укрзализныци" увольнениями и посадками

В "Укрзализныце" также рассказали, что 4 июня при осмотре поезда Киев – Вена на границе в Чопе пограничники и таможенники обнаружили незаконную партию табачных изделий. Была назначена проверка, а Юрик тогда заявил, что если будет установлена причастность сотрудников компании к контрабанде, они сразу будут уволены с занимаемых должностей.

Реклама

Руководство компании обратилось к железнодорожникам, пассажирам и всем неравнодушным: при получении информации о случаях контрабанды в поездах или других злоупотреблениях работников "Укрзализныци", обращаться на антикоррупционну горячую линию компании – 0-800-50-3222.

В тренде
"Січ" среди звезд. Украина собралась заработать на космосе

Напомним, что это не первый скандал вокруг "Укрзализныци". Так, работника одного из подразделений подозревают в присвоении 750 000 гривен государственных средств.

Также говорилось, что СБУ в Николаеве задержала чиновников Укрзализныци, которыеежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его. Убытки государства составили десятки миллионов гривен.

Смотрите, о чем еще рассказывали новости "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколько
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколькоЭкономика
Доллар
Доллар "сделал горку" – ждать ли пике в июнеФинансы
Двойные надбавки к пенсиям, электронные трудовые книжки и возвращение налогов для ФОП – что изменилось с 1 июня
Двойные надбавки к пенсиям, электронные трудовые книжки и возвращение налогов для ФОП – что изменилось с 1 июняЭкономика
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощь
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощьЭкономика
Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билеты
Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билетыЭкономика
Доллар
Доллар "сорвался в пике" – ждать ли курса 27 гривен и нижеФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять