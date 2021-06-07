Скандал с контрабандой в "Укрзализныце": уволен начальник поезда и проводник

После скандала с изъятием контрабандных сигарет в возобновленном неделю назад пассажирском поезде сообщением Киев – Вена руководство АО "Укрзализныця" уволило начальника поезда и проводника вагона.

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Об этом со ссылкой на и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, перевозчик будет добиваться проведения следственных действий, чтобы привлечь правонарушителей к уголовной ответственности.

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В "Укрзализныце" также рассказали, что 4 июня при осмотре поезда Киев – Вена на границе в Чопе пограничники и таможенники обнаружили незаконную партию табачных изделий. Была назначена проверка, а Юрик тогда заявил, что если будет установлена причастность сотрудников компании к контрабанде, они сразу будут уволены с занимаемых должностей.

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Руководство компании обратилось к железнодорожникам, пассажирам и всем неравнодушным: при получении информации о случаях контрабанды в поездах или других злоупотреблениях работников "Укрзализныци", обращаться на антикоррупционну горячую линию компании – 0-800-50-3222.

Напомним, что это не первый скандал вокруг "Укрзализныци". Так, работника одного из подразделений подозревают в присвоении 750 000 гривен государственных средств.

Также говорилось, что СБУ в Николаеве задержала чиновников Укрзализныци, которыеежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его. Убытки государства составили десятки миллионов гривен.

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