Скандал із контрабандою в Укрзалізниці: звільнено начальника поїзда та провідника

Після скандалу з вилученням контрабандних сигарет у відновленому тиждень тому пасажирському поїзді сполученням Київ – Відень керівництво АТ "Укрзалізниця" звільнило начальника поїзда та провідника вагона.

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Про це з посиланням на в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика повідомляє пресслужба компанії.

Окрім того, перевізник домагатиметься проведення слідчих дій, щоб притягти правопорушників до кримінальної відповідальності.

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В Укрзалізниці також розповіли, що 4 червня при огляді поїзда Київ – Відень на кордоні у Чопі прикордонники та митники виявили незаконну партію тютюнових виробів. Було призначено перевірку, а Юрик тоді заявив: якщо буде встановлено причетність працівників компанії до контрабанди, їх одразу буде звільнено із займаних посад.

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Керівництво компанії звернулося до залізничників, пасажирів і всіх небайдужих: у разі отримання інформації про випадки контрабанди в поїздах або інші зловживання працівників Укрзалізниці, звертатися до антикорупційної гарячої лінії компанії — 0-800-50-3222.

Нагадаємо, що це не перший скандал навколо "Укрзалізниці". Так, працівника одного з підрозділів підозрюють у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів.

Також писалося, що СБУ у Миколаєві затримала посадовців Укрзалізниці, які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його. Збитки держави становили десятки мільйонів гривень.

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