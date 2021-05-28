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Спецназ СБУ затримав чиновників і криміналітет: вкрали 500 тонн пального у Укрзалізниці

28 травня, 20:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Миколаєві силовики провели спецоперацію і затримали семеро учасників злочинного угруповання

Служба безпеки України у Миколаєві затримала посадовців АТ "Укрзалізниці", які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його.

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Про це повідомляється на сайті спецслужби.

Щомісячно ділки завдавали збитків до 50 тис. доларів. Нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом.

СБУ затримала учасників злочинного угруповання / Фото СБУ

Як з’ясувало слідство, у грудні-2020 чиновники змовилися з криміналітетом і організували розкрадання паливно-мастильних матеріалів державної компанії. А злите дизпаливо ділки збували через підконтрольні АЗС.

Правоохоронці і спецпризначенці ЦСО "А" затримали сімох учасників угруповання. Серед них три посадовці Укрзалізниці та чотири представники кримінальних кіл. При обшуках вилучено вкрадене пальне на суму понад 1,7 млн грн.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому), ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 208 Кримінального кодексу України, максимальні санкції яких передбачають позбавлення волі до восьми років.

СБУ затримала учасників злочинного угруповання / Фото СБУ

Нагадаємо, це не перший скандал, пов'язаний за пальним для Укрзалізниці.

Так, повідомлялося, що Укрзалізниця придбала 10 000 тонн дизельного палива у Кременчуцького НПЗ за ціною котирувань палива FOB Rotterdam плюс націнка в 56 доларів за тонну.

Також повідомлялося, що НАБУ завела справу про переплату при закупівлі дизпалива для "Укрзалізниці".

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