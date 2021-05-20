Зеленський пригрозив топменеджерам "Укрзалізниці" звільненнями і посадками

Президент упевнений, що збитковість компанії можна подолати тільки зміною всіх керівників – від вищої до нижчої ланки

Пресконференція Володимира Зеленського. Фото GLEB GARANICH/Reuters / Фото: REUTERS

Уряд України та Офіс президента знову домагаються зміни керівництва "Укрзалізниці". Проблеми зі збитковістю цієї компанії можна вирішити тільки "силою та посадками", заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції, присвяченої другій річниці інавгурації.

"Зараз ми знову тиснемо на те, щоб звільнити керівництво "Укрзалізниці". Це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить все ланки – від найвищої до найнижчої. На мою думку, незважаючи на те, що в принципі УЗ – стратегічне підприємство, потрібно думати, як там мати партнерство з реальними приватними інвесторами. Це буде складно. Підприємство банкрут вже багато років. І тільки силою, тільки посадками можна там навести лад", – сказав Зеленський.

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Президент уточнив, що дотування пасажирських перевезень не може бути причиною катастрофічного стану фінансів УЗ. На думку Зеленського, проблеми пов'язані з величезними кредитами, які оформлялися в рамках корупційних схем.

"Не може бути підприємство майже банкрутом, тільки тому що дотує пасажирський напрямок. Пасажирські квитки не можуть коштувати так мало, каже керівництво. І так, є дотація... А втім, банкрутство УЗ пов'язано насамперед з такою причиною: "Укрзалізниця" має кредитну заборгованість у сотні мільйонів доларів... Вони брали в кредит 100-300 млн доларів під 10-12%. На цьому заробляла "прокладка" між банком і УЗ. Схема дуже проста, і вона працювала. Тому одна з причин – накопичення кредитів з дуже високою ставкою", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 17 березня наглядова рада "Укрзалізниці" переконала Кабінет міністрів звільнити голову правління компанії Володимира Жмака. Топменеджер працював на посаді трохи більше півроку.

Жмак 31 березня подав до Господарського суду Києва позов до Кабінету міністрів і "Укрзалізниці" з вимогою визнати незаконними рішення наглядової ради УЗ і розпорядження уряду про його звільнення з компанії.