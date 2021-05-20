Русский
$ 27,42
33,49
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

Зеленський пригрозив топменеджерам "Укрзалізниці" звільненнями і посадками

20 травня, 14:28

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Президент упевнений, що збитковість компанії можна подолати тільки зміною всіх керівників – від вищої до нижчої ланки

Пресконференція Володимира Зеленського. Фото GLEB GARANICH/Reuters

Пресконференція Володимира Зеленського. Фото GLEB GARANICH/Reuters / Фото: REUTERS

Уряд України та Офіс президента знову домагаються зміни керівництва "Укрзалізниці". Проблеми зі збитковістю цієї компанії можна вирішити тільки "силою та посадками", заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції, присвяченої другій річниці інавгурації.

"Зараз ми знову тиснемо на те, щоб звільнити керівництво "Укрзалізниці". Це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить все ланки – від найвищої до найнижчої. На мою думку, незважаючи на те, що в принципі УЗ – стратегічне підприємство, потрібно думати, як там мати партнерство з реальними приватними інвесторами. Це буде складно. Підприємство банкрут вже багато років. І тільки силою, тільки посадками можна там навести лад", – сказав Зеленський.

Реклама

Читайте також: Пресконференція Зеленського: головне (текстовий онлайн)

Президент уточнив, що дотування пасажирських перевезень не може бути причиною катастрофічного стану фінансів УЗ. На думку Зеленського, проблеми пов'язані з величезними кредитами, які оформлялися в рамках корупційних схем.

"Не може бути підприємство майже банкрутом, тільки тому що дотує пасажирський напрямок. Пасажирські квитки не можуть коштувати так мало, каже керівництво. І так, є дотація... А втім, банкрутство УЗ пов'язано насамперед з такою причиною: "Укрзалізниця" має кредитну заборгованість у сотні мільйонів доларів... Вони брали в кредит 100-300 млн доларів під 10-12%. На цьому заробляла "прокладка" між банком і УЗ. Схема дуже проста, і вона працювала. Тому одна з причин – накопичення кредитів з дуже високою ставкою", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 17 березня наглядова рада "Укрзалізниці" переконала Кабінет міністрів звільнити голову правління компанії Володимира Жмака. Топменеджер працював на посаді трохи більше півроку.

Жмак 31 березня подав до Господарського суду Києва позов до Кабінету міністрів і "Укрзалізниці" з вимогою визнати незаконними рішення наглядової ради УЗ і розпорядження уряду про його звільнення з компанії.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Куди літають українці – аеропорт
Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямкиУкраїна
Wizz Air повернувся в аеропорт
Wizz Air повернувся в аеропорт "Бориспіль": куди летимоТранспорт
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не буде
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не будеТранспорт
"Укрзалізниця" повернула поїзди за кордон і призначила новий маршрут по УкраїніТранспорт
"Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад поїздів: списокТранспорт
"Нова пошта" змінила правила відправлення посилок за кордонЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти