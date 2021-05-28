Спецназ СБУ задержал чиновников и криминалитет: украли 500 тонн горючего у "Укрзализныци"

В Николаеве силовики провели спецоперацию и задержали семь участников преступной группировки

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала должностных лиц АО "Укрзализныци", которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

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Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Ежемесячно дельцы наносили ущерб до 50 тыс. долларов. Нехватка горючего могла привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

СБУ задержала участников преступной группировки / Фото СБУ

Как выяснило следствие, в декабре 2020 года чиновники сговорились с криминалитетом и организовали хищение горюче-смазочных материалов госкомпании. А слитое дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС.

Правоохранители и спецназовцы ЦСО "А" задержали семерых участников группировки. Среди них три должностных лица "Укрзализныци" и четыре представителя криминальных кругов. При обысках изъято похищенное топливо на сумму более 1,7 млн грн.

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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Хищение, сочетающаеся проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему), ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 208 Уголовного кодекса Украины, максимальные санкции которых предусматривают лишение свободы до восьми лет.

СБУ задержала участников преступной группировки / Фото СБУ

Напомним, это не первый скандал, связанный с горючим для "Укрзализныци".

Так, сообщалось, что "Укрзализныця" приобрела 10 000 тонн дизельного топлива у Кременчугского НПЗ по цене котировок топлива FOB Rotterdam плюс наценка в 56 долларов за тонну.

Также сообщалось, что НАБУ завела дело о переплате при закупке дизтоплива для "Укрзализныци".