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Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова: "Укрзалізниця" призначила поїзд

16 червня 2021 21:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Новий подовжений маршрут також буде зручним для харків'ян, впевнені в транспортній компанії

"Укрзалізниця" (УЗ), що проводить розширення маршрутної мережі на літо, продовжила маршрут поїзда № 796/795 Дніпро – Харків до Лиману. За таким маршрутом поїзд проїде з 26 і 28 червня. А з 2 липня почне курсувати тричі на тиждень – по п'ятницях, суботах і неділях.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Це гарна можливість для мешканців північної частини Донеччини та інших населених пунктів сходу країни, використовуючи пересадочне сполучення... дістатися Харкова або Дніпра, а з цих "хабів"- до будь-якої точки країни", – пояснили в компанії.

Для цих цілей в УЗ пропонують скористатися, наприклад, електричкою № 6224 Курдюмівка – Бахмут – Лиман, що відправлятиметься з Бахмута о 13:25, проходитиме через Сіль і Сіверськ і прибуватиме на кінцеву в Лиман о 14:52.

Новий маршрут зручний і для жителів Харкова. Вони зможуть швидко дістатися Святогір'я або Соледара, пересівши в Лимані на приміський поїзд № 6075 Лиман – Курдюмівка, який відправляється о 14:00.

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Розклад поїзда № 796/795

Поїзд № 796/795 відправлятиметься з Дніпра о 6:23 ранку, зупинятися в Харкові о 10:22 і прибуватиме в Лиман о 13:11. На подовженому маршруті заплановані зупинки на станціях Ізюм та Святогірськ.

Зворотно з Лиману поїзд також відправлятиметься тричі на тиждень (п'ятниця, субота та неділя) о 15:27 і, зупинившись в Харкові о 18:11, прибуватиме до Дніпра о 22:10.

Нагадаємо, на початку літа "Укрзалізниця" призначила більше десятка "курортних" поїздів, що зв'язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.

Крім того, "Укрзалізниця" відновила поїзд Черкаси – Львів. Про те, за яким розкладом він ходить і на яких станціях зупиняється, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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