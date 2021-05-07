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Встреча у Зеленского. В Украине построят завод по производству трамваев и поездов

7 мая, 20:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Швейцарская компания Stadler CIS AG намерена открыть в нашей стране производство подвижного состава

Встреча в Офисе президента

Встреча в Офисе президента / Фото: president.gov.ua

В Украине построят завод по производству подвижного состава пригородных поездов и городских трамваев.

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Об этом речь шла на встрече президента Владимира Зеленского с руководством одного из мировых лидеров по производству подвижного состава для путевых дорог – швейцарской компании Stadler CIS AG, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, глава государства приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзализныця" и компанией Stadler, которое состоялось 7 мая.

Сейчас Stadler будет искать площадку для строительства завода. Следующими шагами будет трансфер технологий и обучение работников для обеспечения качества продукции, соответствующей стандартам компании.

Этот завод будет ориентироваться как на внутреннего украинского потребителя и участие в тендерах, так и на экспорт продукции в другие страны.

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"Мы всячески поддерживаем такие инвестиции в нашу страну. Украина заинтересована в подобном сотрудничестве, и мы обсуждали такие возможности во время официального визита в Украину президента Швейцарской Конфедерации", - отметил Владимир Зеленский.

Также отмечается, сотрудничество с Stadler будет способствовать реализации проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харкови.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает на Юго-Западной железной дороге пригородный поезд, оборудованный специальными местами для перевозки велосипедов.

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