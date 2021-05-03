"Укрзализныця" запустит новую электричку с местами для велосипедов (фото)

Специальные места оборудованы в первом и десятом вагонах. Также в рамках капитального ремонта заменили сидения, освещение и стеклопакеты

"Укрзализныця" запускает на Юго-Западной железной дороге пригородный поезд, оборудованный специальными местами для перевозки велосипедов.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый состав будет принят в эксплуатацию "в течение ближайшего времени". Места для велосипедов оборудованы в первом и десятом вагонах. Также в рамках капитального ремонта заменили сидения, освещение и стеклопакеты.

"Установлена новая современная пожарная сигнализация с датчиками огня и задымления, видеонаблюдение для предотвращения вандализма, вагон оснащен видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда", — сказано в сообщении.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, в дальнейшем компания будет работать над "повышением инклюзивности пригородных поездов".

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Кроме того, теперь в поездах "Интерсити+" пассажиры могут купить бизнес-ланчи на выбор – мясной, вегетарианский или детский.

/ Фото: Facebook

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Напомним, ранее стало известно, что накануне праздников в Украине возник билетный ажиотаж – спрос на ж/д билеты на 30 апреля уже на 23% превысил средние значения с начала года. Особенно сильно выросла заинтересованность в билетах на поезда, которые следуют на Запад Украины, в Одессу и на Донбасс.

Также "Укрзализныця" восстановила полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение в которых был временно ограничено из-за локдауна. Сейчас карантин – запрет высадки и посадки пассажиров – действует только в Житомирской области.