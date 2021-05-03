Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

"Укрзализныця" запустит новую электричку с местами для велосипедов (фото)

3 мая, 13:36

Виталий Семченко Виталий Семченко

Специальные места оборудованы в первом и десятом вагонах. Также в рамках капитального ремонта заменили сидения, освещение и стеклопакеты

"Укрзализныця" запускает на Юго-Западной железной дороге пригородный поезд, оборудованный специальными местами для перевозки велосипедов.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый состав будет принят в эксплуатацию "в течение ближайшего времени". Места для велосипедов оборудованы в первом и десятом вагонах. Также в рамках капитального ремонта заменили сидения, освещение и стеклопакеты.

"Установлена новая современная пожарная сигнализация с датчиками огня и задымления, видеонаблюдение для предотвращения вандализма, вагон оснащен видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда", — сказано в сообщении.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, в дальнейшем компания будет работать над "повышением инклюзивности пригородных поездов".

Реклама

Кроме того, теперь в поездах "Интерсити+" пассажиры могут купить бизнес-ланчи на выбор – мясной, вегетарианский или детский.

/ Фото: Facebook

В тренде
Каждый пятый литр бензина в Украине – фальшивка: чем "бодяга" грозит машине

/ Фото: Facebook

Реклама

Напомним, ранее стало известно, что накануне праздников в Украине возник билетный ажиотаж – спрос на ж/д билеты на 30 апреля уже на 23% превысил средние значения с начала года. Особенно сильно выросла заинтересованность в билетах на поезда, которые следуют на Запад Украины, в Одессу и на Донбасс.

Также "Укрзализныця" восстановила полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение в которых был временно ограничено из-за локдауна. Сейчас карантин – запрет высадки и посадки пассажиров – действует только в Житомирской области.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пассажирские поезда в красных зонах начали ходить без ограничений (обновлено)
Пассажирские поезда в красных зонах начали ходить без ограничений (обновлено)Экономика
Скандал в
Скандал в "Нафтогазе", земля и субсидии – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Скандальные самолеты Boeing 737 Mаx вернули в Украину
Скандальные самолеты Boeing 737 Mаx вернули в УкраинуТранспорт
Три дня натягивали на опоры: в Украине открыли мост, который не ремонтировался 60 лет
Три дня натягивали на опоры: в Украине открыли мост, который не ремонтировался 60 летТранспорт
На Хаджибейском мосту возле Одессы завершилась
На Хаджибейском мосту возле Одессы завершилась "Большая стройка" ЗеленскогоТранспорт
Лоукостер Ryanair начнет летать из Львова на Кипр: почем билеты
Лоукостер Ryanair начнет летать из Львова на Кипр: почем билетыТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять