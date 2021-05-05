Три способа ускорить движение пассажирских поездов. Интересные проекты от Минфина

Поездку из Центральной и Южной Украины в Ивано-Франковск можно сократить на 3 часа

Если "Укрзализныця" сможет заменить стрелочные переходы, "срезать" маршруты и непосредственно добавить скорости поездам, то продолжительность движения пассажирских поездов будет существенно уменьшена.

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Об этом замминистра финансов Александр Кава заявил "Интерфакс-Украина"

В качестве примера он привел направление Киев – Полтава – Харьков, где много участков, на которых скорость поездов на перегонах между станциями достигает 160 км/ч, а на станциях из-за стрелочных переводов поезда вынуждены сбрасывать скорость до 120 км/ч. Если заменить эти стрелочные переводы, то можно сэкономить время и сократить продолжительность поездки на 15-20 минут.

По словам чиновника, сейчас готовится портфель инвестиционных проектов, который позволит ускорить поезда на многих направлениях.

Кофе также рассказал, что восстановление 29-километрового железнодорожного участка Галич – Подвысокое на Прикарпатье, который демонтировали в 1944 году, позволит на 3 часа сократить время поездки из городов Центральной и Южной Украины в Ивано-Франковск и на курорты. А расстояние от Тернополя до Ивано-Франковска по железной дороге сократится вдвое с нынешних 283 км до 141 км.

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"Другой проект предусматривает сокращение продолжительности поездки из столицы в города Северодонецко-Лисичанской агломерации с нынешних 12-16 часов до только 8 часов. Такого результата можно достичь путем модернизации с повышением скорости движения поездов на существующем участке Северск – Лисичанск и электрификации 25 км от Лисичанска до Новозолотаревки", – добавил замминистра.

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При этом Кава заметил, что говорить о высокоскоростном движении на украинской железной дороге пока рано, ведь оно целесообразно только там, где имеется большой поток (не менее 15-20 тыс. пассажиров в сутки).

"В мире строительство 1 км высокоскоростной железной дороги обходится в среднем в 15-25 млн долларов. Однако каждый участок необходимо смотреть отдельно. Например, в Великобритании стоимость строительства одного километра высокоскоростной линии HighSpeed-2 от Лондона до Бирмингема составляет 250 млн долларов", – объяснил чиновник.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" запустит новую электричку с местами для велосипедов.

Также напомним, в ноябре-2019 руководство "Укрзализныци" представило амбициозный проект, который предусматривал отправление из Львова в Европу скоростных поездов, один из которых должен был прибывать в Краков за 3,5 часа.

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