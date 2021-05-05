Три способи прискорити рух пасажирських поїздів. Цікаві проекти від Мінфіну

Поїздку з Центральної та Південної України до Івано-Франківська можна скоротити на три години

Якщо "Укрзалізниця" зможе замінити стрілкові переходи, "зрізати" маршрути і безпосередньо додати швидкості потягам, то тривалість руху пасажирських поїздів буде суттєво зменшено.

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Про це заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив "Інтерфакс-Україна"

Як приклад він навів напрямок Київ – Полтава – Харків, де є багато ділянок, на яких швидкість поїздів на перегонах між станціями сягає 160 км/год., а на станціях через стрілочні переводи поїзди змушені скидати швидкість до 120 км/год. Якщо замінити ці стрілочні переводи, то можна заощадити час і скоротити тривалість поїздки на 15-20 хвилин.

За словами чиновника, зараз готується портфель інвестиційних проектів, який дозволить пришвидшити поїзди на багатьох напрямках.

Кава також розповів, що відновлення 29-кілометрової залізничної ділянки Галич – Підвисоке на Прикарпатті, яку демонтували 1944 року, дозволить на три години скоротити час поїздки з міст Центральної та Південної України до Івано-Франківська та на прикарпатські курорти. А відстань від Тернополя до Івано-Франківська по залізниці скоротиться вдвічі з нинішніх 283 км до 141 км.

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"Інший проект передбачає скорочення тривалості поїздки зі столиці до міст Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації з нинішніх 12-16 годин до лише 8 годин. Такого результату можна досягти шляхом модернізації з підвищенням швидкості руху поїздів на існуючій ділянці Сіверськ – Лисичанськ та електрифікації 25 км від Лисичанська до Новозолотарівки", – додав заступник міністра.

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При цьому Кава зауважив, що казати про високошвидкісний рух на українській залізниці поки рано, адже він доцільний лише там, де є великий потік (не менш як 15-20 тис. пасажирів на добу).

"У світі будівництво 1 км високошвидкісної залізниці обходиться в середньому у 15-25 млн доларів. Однак кожну ділянку треба дивитися окремо. Наприклад, в Великій британії вартість будівництва одного кілометра високошвидкісної лінії HighSpeed-2 від Лондона до Бірмінгема становить 250 млн доларів", – пояснив чиновник.

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запустить нову електричку з місцями для велосипеда.

Також нагадаємо, у листопаді-2019 керівництво "Укрзалізниці" представило амбітний проект, який передбачав відправлення зі Львова до Європи швидкісних потягів, один з яких мав прибувати до Кракова за 3,5 години.

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