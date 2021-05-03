"Укрзалізниця" запустить нову електричку з місцями для велосипедів (фото)

Спеціальні місця обладнані в першому і десятому вагонах. Також в рамках капітального ремонту замінили сидіння, освітлення і склопакети

"Укрзалізниця" запускає на Південно-Західній залізниці приміський поїзд, обладнаний спеціальними місцями для перевезення велосипедів.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Новий склад буде прийнятий в експлуатацію "протягом найближчого часу". Місця для велосипедів обладнані в першому і десятому вагонах. Також в рамках капітального ремонту замінили сидіння, освітлення і склопакети.

"Встановлена нова сучасна пожежна сигналізація з датчиками на вогонь і задимлення, відеонагляд для попередження вандалізму, вагон облаштований відеокамерами по зовнішньому периметру і в голові поїзда", – сказано в повідомленні.

За словами в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, надалі компанія буде працювати над "підвищенням інклюзивності приміських поїздів".

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Крім того, тепер в поїздах "Інтерсіті +" пасажири можуть купити бізнес-ланчі на вибір – м'ясний, вегетаріанський або дитячий.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що напередодні свят в Україні виник квитковий ажіотаж – попит на залізничні квитки на 30 квітня вже на 23% перевищив середні значення з початку року. Особливо сильно зросла зацікавленість в квитках на поїзди, які слідують на Захід України, в Одесу і на Донбас.

Також "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів далекого прямування, рух в яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі карантин – заборона висадки і посадки пасажирів – діє тільки в Житомирській області.