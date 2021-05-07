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Зустріч у Зеленського. В Україні побудують завод з виробництва трамваїв і поїздів

7 травня, 20:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Швейцарська компанія Stadler CIS AG має намір відкрити в нашій країні виробництво рухомого складу

/ Фото: president.gov.ua

В Україні побудують завод з виробництва рухомого складу приміських поїздів і міських трамваїв.

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Про це йшлося на зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом одного зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг – швейцарської компанії Stadler CIS AG, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, глава держави привітав підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між АТ "Укрзалізниця" і компанією Stadler, яке відбулося 7 травня.

Зараз Stadler буде шукати майданчик для будівництва заводу. Наступними кроками буде трансфер технологій і навчання працівників для забезпечення якості продукції, що відповідає стандартам компанії.

Цей завод буде орієнтуватися як на внутрішнього українського споживача і участь в тендерах, так і на експорт продукції в інші країни.

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"Ми всіляко підтримуємо такі інвестиції в нашу країну. Україна зацікавлена у подібній співпраці, і ми обговорювали такі можливості під час офіційного візиту до України Президента Швейцарської Конфедерації", – зазначив Володимир Зеленський.

Також наголошується, співпраця з Stadler сприятиме реалізації проекту якісного приміського залізничного сполучення City Express, перший етап якого повинен бути втілений в Києві, Дніпрі та Харкова.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає на Південно-Західній залізниці приміський поїзд, обладнаний спеціальними місцями для перевезення велосипедів.

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