Во Львове впервые сел SkyUp из Саудовской Аравии – какие еще лоукостеры оттуда летают и в какие города

Крупнейший украинский лоукостер запустил чартерные рейсы из Эль-Касим во Львов – из Киева в Джидду и Эр-Рияд рейсы запустили еще в начале месяца

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

Туристы из Саудовской Аравии начали открывать для себя Украину – этому поспособствовали авиакомпании-лоукостеры. Рассказываем, какие лоукостеры как рейсы запустили и какие еще в планах.

SkyUp Airlines – впервые во Львове

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20 июня лоукостер SkyUp Airlines впервые доставил туристов из Саудовской Аравии в Украину.

Чартерный рейс авиаперевозчика с Эль-Касим приземлился в международном аэропорту "Львов", сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Ожидаем, что этот рейс откроет ряд направлений из стран Персидского залива в Украину. Важным шагом к привлечению туристов из таких стран, как Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и т.д., стала принятая в прошлом году указом президента либерализация визового режима", – отметили в аэропорту.

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Кроме Львова, SkyUp Airlines регулярно летает в Саудовскую Аравию из Киева – трижды в неделю в Эр-Рияд и Джидду. Рейсы открылись 1 июня.

Кто еще летает из Саудовской Аравии в Украину?

C 11 июня прямые рейсы из саудовского королевства запустил и местный лоукостер Flynas, открыв рейсы из Киева в целый ряд городов Эр-Рияд, Джидду, Медину, Даммам, Таиф, Абху и Джизан.

Изначально рейсы осуществлялись трижды в неделю, но с 18 июня самолеты Flynas летают ежедневно. Время полета в одну сторону составляет 5 часов.

С 3 июля авиакомпания планирует открыть субботние рейсы со Львова в Эр-Рияд. А позже хочет запустить рейсы из Одессы.

Напомним, что ранее в этом месяце украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на регулярные полеты из Киева в узбекские города Самарканд и Ургенч.

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А в марте новый украинский лоукостер Bees Airline открыл первые четыре регулярных маршрута – в Ереван и Тбилиси.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: