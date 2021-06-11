МАУ не смогла, зато SkyUp добилась: лоукост открывает новые рейсы в Узбекистан

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines, которая открыла новые рейсы на Кавказ, получила разрешение на регулярные полеты из Киева в узбекские города Самарканд и Ургенч. Госавиаслужба Украины одобрила заявку лоукостера приказом №906 от 10 июня.

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Об этом сообщает издание Avianews.

В каждый из городов авиакомпания сможет летать раз в неделю. Разрешения будут действовать с 12 июня 2021 года по 25 марта 2023 года. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что рассматривают возможность полетов по новым маршрутам в Узбекистан, однако пока не готовы сообщить детали.

Сейчас SkyUp летает из Киева в столицу Узбекистана Ташкент раз в неделю. Эти рейсы имеют статус чартерных, однако на них открыта свободная продажа. Пассажиры могут купить билет в одну сторону или туда-обратно. Отличие от регулярных полетов то, что на все билеты действует один тариф. Он включает перевозку двух мест ручной клади с весом 9 кг и 5 кг, одного места багажа до 23 кг, бесплатный выбор места и возможность онлайн-регистрации за 15 дней до вылета.

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Ближайший рейс из Киева эконом-классом обойдется в 7836 грн (16 июня), последующие будут стоить значительно дешевле – от 6643 грн (23 и 30 июня). Вылеты из "Борисполя" (терминал D) совершаются по средам, в 17:00, приземление в Ташкенте – 00:10 по местному времени. Полет продолжается 5 часов 10 минут. Можно предположить, что рейсы в Самарканд и Ургенч по времени и деньгам обойдутся во столько же.

Издание напомнило, что регулярные рейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются с 2015 года, поскольку назначенные перевозчики Uzbekistan Airways и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не смогли согласовать приемлемую для обеих сторон частоту полетов. (Несмотря на существование прямых рейсов МАУ, добраться из Киева в Ташкент проще с пересадкой в Стамбуле. – Ред.)

Напомним, SkyUp запустила прямые рейсы на греческие острова Корфу, Родос и Крит.

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