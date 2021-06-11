МАУ не змогла, зате SkyUp домоглася: лоукост відкриває нові рейси до Узбекистану

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines, яка відкрила нові рейси на Кавказ, отримала дозвіл на регулярні польоти з Києва в узбецькі міста Самарканд і Ургенч. Державіаслужба України схвалила заявку лоукостера наказом №906 від 10 червня.

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Про це повідомляє видання Avianews.

У кожне з міст авіакомпанія зможе літати раз на тиждень. Дозволи діятимуть з 12 червня 2021 року по 25 березня 2023 року. У прес-службі авіакомпанії повідомили, що розглядають можливість польотів за новими маршрутами в Узбекистан, проте поки не готові повідомити деталі.

Зараз SkyUp літає з Києва до столиці Узбекистану Ташкента раз на тиждень. Ці рейси мають статус чартерних, проте на них відкрито вільний продаж. Пасажири можуть купити квиток в один бік чи туди й назад. Відмінність від регулярних польотів та, що на всі квитки діє один тариф. Він включає перевезення двох місць ручної поклажі з вагою 9 кг і 5 кг, одного місця багажу до 23 кг, безкоштовний вибір місця і можливість онлайн-реєстрації за 15 днів до вильоту.

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Найближчий рейс з Києва економ-класом обійдеться в 7836 грн (16 червня), наступні коштуватимуть значно дешевше – від 6643 грн (23 і 30 червня). Вильоти з "Борисполя" (термінал D) відбуваються по середах, о 17:00, приземлення в Ташкенті – 00:10 за місцевим часом. Політ триває 5 годин 10 хвилин. Можна припустити, що рейси в Самарканд і Ургенч за часом і грошима обійдуться в стільки ж.

Видання нагадало, що регулярні рейси між Україною та Узбекистаном не виконують з 2015 року, оскільки призначені перевізники Uzbekistan Airways і авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" не змогли узгодити прийнятну для обох сторін частоту польотів. (Попри існування прямих рейсів МАУ, дістатися з Києва до Ташкента простіше з пересадкою в Стамбулі. – Ред.)

Нагадаємо, SkyUp запустила прямі рейси на грецькі острови Корфу, Родос і Крит.

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