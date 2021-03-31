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Новый украинский лоукостер открыл продажи на первые рейсы в трех направлениях

31 марта, 20:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Bees Airline решил плотно заняться кавказским направлением

Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажи билетов на первые четыре регулярных маршрута из Киева и Одессы.

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Об этом сообщает специализированное издание Аvianews.com.

Из аэропорта "Киев" (Жуляны) компания отправит авиалайнеры в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы – в Ереван.

Рейсы Киев – Тбилиси стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю с увеличением до трех раз в неделю в июне. Авиабилеты продаются по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light. Он включает перевозку только 7 кг ручной клади.

Из Киева в Батуми Bees Airline полетит 9 июня с частотой четыре рейса в неделю. Авиабилеты доступны по цене от 980 грн в одну сторону.

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Рейсы Киев – Ереван авиакомпания запланировала с 3 мая с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят тоже от 980 грн.

Из Одессы в Ереван Bees Airline откроет рейсы с 14 июня с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 999 грн.

Согласно последним данным украинского Минздрава, все три государства на Кавказе входят в зеленую зону по уровню распространения COVID-19.

Напомним, неделей ранее Госавиаслужба выдала Bees Airline разрешения на полеты по 13 регулярным маршрутам и 16 чартерным. Сейчас авиакомпания выполняет чартеры на двух самолетах Boeing 737-800 2010 года выпуска. Третий борт прилетит в Украину в мае, четвертый – в июне.

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Азербайджан Армения Грузия полеты авиа авиабилеты авиасообщение лоукостер Bees Airline
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