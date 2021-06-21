У Львові вперше сів SkyUp з Саудівської Аравії – які ще лоукостер звідти літають і в які міста

Найбільший український лоукостер запустив чартерні рейси з Ель-Касім до Львова – з Києва в Джидду і Ер-Ріяд рейси запустили ще на початку місяця

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

Туристи з Саудівської Аравії почали відкривати для себе Україну – цьому сприяли авіакомпанії-лоукостери. Розповідаємо, які лоукостер як рейси запустили і які ще в планах.

SkyUp Airlines – вперше у Львові

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20 червня лоукостер SkyUp Airlines вперше доставив туристів з Саудівської Аравії в Україну.

Чартерний рейс авіаперевізника з Ель-Касім приземлився в міжнародному аеропорту "Львів", повідомили в прес-службі повітряної гавані.

"Очікуємо, що цей рейс відкриє низку напрямків з країн Перської затоки до України. Важливим кроком до залучення туристів із таких країн, як Саудівська Аравія, Кувейт, Оман тощо, стала ухвалена минулого року указом президента лібералізація візового режиму", – зазначили в аеропорту.

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Крім Львова, SkyUp Airlines регулярно літає до Саудівської Аравії з Києва – тричі на тиждень в Ер-Ріяд і Джидду. Рейси відкрилися 1 червня.

Хто ще літає з Саудівської Аравії в Україну?

З 11 червня прямі рейси з саудівського королівства запустив і місцевий лоукостер Flynas, відкривши рейси з Києва в цілу низку міст: Ер-Ріяд, Джидду, Медину, Даммам, Таїф, Абху та Джизан.

Спочатку рейси здійснювалися тричі на тиждень, але з 18 червня літаки Flynas літають щодня. Час польоту в одну сторону становить 5 годин.

З 3 липня авіакомпанія планує відкрити суботні рейси зі Львова в Ер-Ріяд. А пізніше хоче запустити рейси з Одеси.

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на регулярні польоти з Києва в узбецькі міста Самарканд і Ургенч.

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А в березні новий український лоукостер Bees Airline відкрив перші чотири регулярних маршруту – в Єреван і Тбілісі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: