Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

В Украине ради праздников изменили расписание двух поездов

18 декабря, 13:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На популярных маршрутах добавлены дополнительные рейсы и остановки

На новогодние праздники "Укрзализныця" (УЗ) назначила несколько дополнительных рейсов поездов. В частности, рейсы добавили на маршрутах Черновцы – Одесса и Киев – Львов – Рахов. Для поезда Киев – Львов – Рахов также ввели дополнительные остановки.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Изменения в расписании:

Дополнительные рейсы поезда № 135/136 Черновцы – Одесса:

  • из Черновцов – 28 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января;
  • из Одессы – 29 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.

Дополнительные рейсы поезда № 217/218 Киев – Львов – Рахов:

  • из Киева – 30 декабря, 2, 8 января;
  • из Рахова – 1, 3, 9 января.
Реклама

Читайте также: В Украине грядет подорожание ж/д билетов: когда и насколько

В тренде
Рада ввела налоговые льготы для аграриев

Дополнительные остановки поезда № 217/218 Киев – Львов – Рахов:

  • Татаров – с 18 декабря;
  • Квасы – с 18 декабря.

Напомним, также с с 24 декабря будут ходить поезда Ужгород – Херсон и Харьков – Ворохта. Они призваны предоставить возможность жителям восточных и южных регионов добраться к местам зимнего отдыха.

А недавно в прифронтовую Авдеевку пустили первый за 6 лет поезд. О том, как это было, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця поезда расписание Новый год 2021

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Wizz Air в декабре возобновляет десятки авиарейсов из Украины: названы ближайшие даты
Wizz Air в декабре возобновляет десятки авиарейсов из Украины: названы ближайшие датыЭкономика
Лоукостер возобновляет рейсы из Украины в 19 городов Европы: список
Лоукостер возобновляет рейсы из Украины в 19 городов Европы: списокТранспорт
В Украине грядет подорожание ж/д билетов: когда и насколько
В Украине грядет подорожание ж/д билетов: когда и насколькоТранспорт
В Украине назначили два
В Украине назначили два "праздничных" поезда с востока на западТранспорт
"Бодрый" декабрь перед локдауном: почему дорожают бензин и дизтопливоЭкономика
На Восток без пересадок: в Авдеевку пустили первый за 6 лет поезд
На Восток без пересадок: в Авдеевку пустили первый за 6 лет поездТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять