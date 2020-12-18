В Украине ради праздников изменили расписание двух поездов

На новогодние праздники "Укрзализныця" (УЗ) назначила несколько дополнительных рейсов поездов. В частности, рейсы добавили на маршрутах Черновцы – Одесса и Киев – Львов – Рахов. Для поезда Киев – Львов – Рахов также ввели дополнительные остановки.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Изменения в расписании:

Дополнительные рейсы поезда № 135/136 Черновцы – Одесса:

из Черновцов – 28 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января;

из Одессы – 29 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.

Дополнительные рейсы поезда № 217/218 Киев – Львов – Рахов:

из Киева – 30 декабря, 2, 8 января;

из Рахова – 1, 3, 9 января.

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Дополнительные остановки поезда № 217/218 Киев – Львов – Рахов:

Татаров – с 18 декабря;

Квасы – с 18 декабря.

Напомним, также с с 24 декабря будут ходить поезда Ужгород – Херсон и Харьков – Ворохта. Они призваны предоставить возможность жителям восточных и южных регионов добраться к местам зимнего отдыха.

А недавно в прифронтовую Авдеевку пустили первый за 6 лет поезд. О том, как это было, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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