В Украине грядет подорожание ж/д билетов: когда и насколько

Тарифы на пассажирские перевозки вырастут в 2021 году. Повышение начнется с 1 марта и будет происходить на 2% ежемесячно. То есть суммарное повышение за год составит около 20%.

Реклама

Такие планы и показатели предусматривает финансовый план "Укрзализныци" (УЗ), текст которого есть в распоряжении Интерфакс-Украина.

УЗ рассчитывает, что дополнительные доходы от роста тарифов составят 557,9 млн гривен. Общие доходы от перевозки пассажиров прогнозируются на уровне 7,76 млрд гривен. Это на 43,6% выше плана-2020 и почти в два раза больше ожидаемого итога этого года.

Читайте также: Украина нацелилась на покупку 39 корейских поездов

В целом компания планирует получить 3,53 млрд гривен чистой прибыли по сравнению с плановым показателем в 0,07 млн грн в 2020 году. А вот выручка, согласно плану, сократится на 3,2% – до 86,504 млрд гривен.

В тренде Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

Реклама

Напомним, ранее стало известно, что на новогодние праздники "Укрзализниця" пускает ряд новых поездов, а также возобновляет движение по старым маршрутам. Например, уже с 13 декабря начнут курсировать поезда:

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Лисичанск – Киев;

№ 118/117 Черновцы – Киев.

Новости "Сегодня" также рассказывали об услуге "Укрзализныци" по доставке ручной клади. Багаж могут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. О том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, смотрите в сюжете:

Также сообщалось, что в Украине запустят новый поезд "Интерсити" из Киева в Черкассы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама