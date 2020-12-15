На Восток без пересадок: в Авдеевку пустили первый за 6 лет поезд

Впервые за шесть лет Киев и прифронтовую Авдеевку связал прямой железнодорожный маршрут. Раньше поезда доезжали только до Покровска, а еще 60 километров оттуда людям приходилось преодолевать своими силами. Иногда путь не перекладных занимал целые сутки. Теперь же из столицы в Авдеевку добираются за 14 часов.

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Это первый поезд из столицы за все время войны. Несколько лет вокзал Авдеевки вообще был закрыт, затем курсировала только одна электричка в день. Линия разграничения пока что делит Авдеевку на "нашу" и "не нашу". В "Укрзализныце" (УЗ) говорят, что для запуска поезда была и патриотическая причина.

"Мы хотим жителям и Авдеевки, и Очеретиного (это еще один населенных пункт на пути поезда) показать, что они – это часть Украины. Что студенты могут спокойно учиться в Киеве, удобно и экономно добираться до столицы", – говорит Александр Перцовский из УЗ.

Железнодорожники готовы продолжить этот маршрут и в Донецк, как только появится такая возможность. Пока поезда ходят также в Мариуполь, Константиновку, Покровск, Лисичанск и Попасную.

"Надеюсь, маршруты будут только добавляться. У нас есть еще идеи, как сделать, чтоб наши люди чаще ездили и отдыхать, и в гости друг к другу. Сшивать страну нужно именно таким образом", – говорит народный депутат Украины Муса Магомедов.

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В планах "Укрзализныци" – не только новые маршруты, но и лучшие поезда на существующих направлениях.

"Закладывается финансирование на пассажирские вагоны,и я уверен, что в следующем году по этому направлению на Восток будут курсировать в том числе и новые вагоны", – говорит министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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К слову, на новогодние праздники в расписании "Укрзализныци" появился еще один новый поезд. Он соединит Восток и Запад. Из Львова в Мариуполь без пересадок можно будет доехать за 29 часов.

Недавно "Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда на зимние праздники: Киев – Ивано-Франковск, Ворохта, Полтава – Ворохта, Кременчуг – Ивано-Франковск.

Кроме того, в Украине к зимним праздникам возобновляет курсирование поезд №134/133 Николаев – Рахов.

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