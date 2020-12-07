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На Новый год и Рождество назначили еще три поезда: расписание

7 декабря, 16:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Дополнительные составы пустят в популярные у туристов места

В Украине назначили еще три дополнительных поезда к зимним праздникам. Они отправятся на запад страны:

  • №143/144 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №149/150 Полтава – Ворохта;
  • №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск.
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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

Так, поезд №143/144 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта отправится из Иева 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск.

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Поезд №149/150 Полтава – Ворохта отправится из Полтавы 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

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Поезд №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск отправил из Кременчуга 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Ранее стало известно, что на праздничный период "Укрзализниця" запускает ряд новых поездов, а также возобновляет движение по старым маршрутам. Например, уже с 13 декабря начнут курсировать поезда:

  • № 41/42 Днепр – Трускавец;
  • № 43 Ивано-Франковск – Киев;
  • № 45/46 Лисичанск – Киев;
  • № 118/117 Черновцы – Киев.

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Также мы писали, что Украина нацелилась на покупку 39 корейских поездов для высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 млрд долларов.

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Также новости "Сегодня" рассказывали об услуге "Укрзализныци" по доставке ручной клади. Багаж могут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. О том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, смотрите в сюжете:

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Киев Укрзализныця поезда Ивано-Франковск Полтава Кременчуг дополнительные поезда Ворохта

Источник: Сегодня

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