На Новый год и Рождество назначили еще три поезда: расписание

В Украине назначили еще три дополнительных поезда к зимним праздникам. Они отправятся на запад страны:

№143/144 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта;

№149/150 Полтава – Ворохта;

№129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

Так, поезд №143/144 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта отправится из Иева 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск.

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Поезд №149/150 Полтава – Ворохта отправится из Полтавы 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

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Поезд №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск отправил из Кременчуга 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Ранее стало известно, что на праздничный период "Укрзализниця" запускает ряд новых поездов, а также возобновляет движение по старым маршрутам. Например, уже с 13 декабря начнут курсировать поезда:

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Лисичанск – Киев;

№ 118/117 Черновцы – Киев.

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Также мы писали, что Украина нацелилась на покупку 39 корейских поездов для высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 млрд долларов.

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Также новости "Сегодня" рассказывали об услуге "Укрзализныци" по доставке ручной клади. Багаж могут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. О том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, смотрите в сюжете:

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