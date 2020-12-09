"Укрзализныця" вернет поезд в Карпаты на время новогодних праздников

В Украине к зимним праздникам возобновляют курсирование поезда №134/133 Николаев – Рахов. Билеты на него уже можно купить в железнодорожных кассах и онлайн.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

Из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021 года.

Из Рахова – 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

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Напомним, на праздничный период УЗ пускает ряд новых поездов, а также возобновляет движение по старым маршрутам. Например, уже с 13 декабря начнут курсировать поезда:

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Лисичанск – Киев;

№ 118/117 Черновцы – Киев.

Недавно "Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда на зимние праздники: Киев – Ивано-Франковск, Ворохта, Полтава – Ворохта, Кременчуг – Ивано-Франковск.

Новости "Сегодня" рассказывали об услуге "Укрзализныци" по доставке ручной клади. Багаж могут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. О том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, смотрите в сюжете:

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