В Украине назначили два "праздничных" поезда с востока на запад

"Укрзализныця" рассчитывает, что пассажирам будет проще добраться до мест отдыха

Перед новогодними праздниками, с 24 декабря, "Укрзализныця" (УЗ) пускает поезда № 5/6 Ужгород – Херсон и № 149/150 Харьков – Ворохта. Они призваны предоставить возможность жителям восточных и южных регионов добраться к местам зимнего отдыха. Поезда будут курсировать через день.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд № 5/6 Ужгород – Херсон

Будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. В обратном направлении отправление из Херсона назначено на 15:10, а прибытие в Ужгород – на 13:11.

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Предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

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Поезд № 149/150 Харьков – Полтава – Ворохта

Будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление назначено на 13:51, прибытие в Харьков – на 13:20.

Можно будет добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребинки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине грядет подорожание ж/д билетов. Правда, состоится оно уже не в этом году.

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А недавно в прифронтовую Авдеевку пустили первый за 6 лет поезд. О том, как это было, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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