В МАУ передумали – рейсов из Украины в Польшу не будет

На решение авиакомпании повлияла ситуация с необходимостью облетать воздушное пространство Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair

Самолет украинской авиакомпании МАУ / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила возобновление рейсов между Украиной и Польшей, которое планировалось на 18 июня. Речь идет о рейсах Киев – Варшава – Киев. В компании объяснили, что причиной решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси.

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"МАУ внимательно будет анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут возобновлены", – говорится в сообщении.

Сейчас рейсы из Киева в Варшаву выполняют авиакомпании Wizz Air, Ryanair и LOT.

Напомним, в сентябре-2020 МАУ отменила рейсы в Варшаву из-за пандемии коронавируса. Кроме того, было закрыто сообщение с Венецией, Стокгольмом, Копенгагеном, Хельсинки, Неаполем, Цюрихом, Будапештом, Тбилиси, Ларнакой, Франкфуртом и Веной.

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Кроме того, из-за принудительной посадки борта Ryanair в Минске с 26 мая Украина остановила авиасообщение с Беларусью. А в полночь с 28 на 29 мая ввела полный запрет на использование своего воздушного пространства белорусскими самолетами. Также страны ЕС с 5 июня запретили полеты воздушных судов над территорией Беларуси. Авиакомпаниям из этой страны теперь тоже нельзя летать в воздушном пространстве ЕС.

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