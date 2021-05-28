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Украина полностью закроет небо для белорусских самолетов

28 мая, 10:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Белорусские лайнеры не смогут не только осуществлять посадку в украинских аэропортах, но и пролетать над нашей страной транзитом

Украина в полночь с 28 на 29 мая введет полный запрет на использование своего воздушного пространства белорусскими самолетами. То есть с 00:00 субботы самолеты из Беларуси не смогут пролетать над территорией Украины даже транзитом. Запрет вводится из-за принудительной посадки в Минске самолета Ryanair ради ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

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Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании 28 мая, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 00:00 29 мая, сообщают мои источники. Теперь они не смогут лететь над Украиной даже транзитом", - сообщил Гончаренко.

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Напомним, с 26 мая Украина остановила авиасообщение с Беларусью. Перестали осуществляться прямые рейсы между странами, а белорусским самолетам запретили посадку в украинских аэропортах. Транзитные рейсы летали по-прежнему.

Некоторые государства тоже сразу же рекомендовали своим авиакомпаниям не летать через белорусское воздушное пространство, еще ряд стран планируют об этом официально заявить.

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