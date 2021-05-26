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МАУ возобновили авиарейсы в Варшаву: пандемия больше не страшна

26 мая, 22:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Рейсы будут выполнять з 18 июня по вторникам, пятницам и воскресеньям

Самолет украинской авиакомпании МАУ

Самолет украинской авиакомпании МАУ / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Крупнейший национальный перевозчик – Международные авиалинии Украины – который изменил маршруты над Беларусью из-за инцидента с авиалайнером Ryanair, с 18 июня возобновляет рейсы по маршруту Киев – Варшава – Киев, приостановленные из-за пандемии COVID-19.

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Как сообщила пресс-служба компании, эти рейсы будут выполнять по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Киева вылеты планируются в 09:55 (прилет в 10:30 по местному времени), из Варшавы – в 14:05 (прилет в 16:35 по местному времени).

Сейчас рейсы из Киева в Варшаву также выполняют авиакомпании Wizz Air, Ryanair и LOT.

Напомним, за последнюю неделю МАУ анонсировала три направления авиарейсов в отдаленные уголки мира: ОАЭ, Узбекистан и Грецию.

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Также сообщалось, что в сентябре-2020 МАУ отменила рейсы в Варшаву. Кроме того, было закрыто сообщение с Венецией, Стокгольмом, Копенгагеном, Хельсинки, Неаполем, Цюрихом, Будапештом, Тбилиси, Ларнакой, Франкфуртом и Веной.

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Также напомним, что 20 мая авиалайнер МАУ совершил аварийную посадку в Одессе:

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